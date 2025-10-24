Advertisement
बिहार की 'स्वर कोकिला' शारदा सिन्हा के इन 5 गानों के बिना अधूरा है छठ महापर्व, पीएम मोदी भी हुए भावुक

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर यानी कल से हो रही है. छठ पूजा के दौरान दिवगंत शारदा सिन्हा के गाने काफी फेमस है. उनके छठ पूजा के गीतों के बीना आनंद नहीं मिलता. बिहार की स्वर कोकिला भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी आवाज से उन्होंने अपने होने के एहसास को जिंदा रखा है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:28 PM IST

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व की शुरुआत शनिवार (25 अक्टूबर) से शुरू होने जा रही है. पूरे देश में छठ पर्व की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है. इस महापर्व पर दिवंगत सिंगर शारदा सिन्हा के छठ गीतों को जरूर याद किया जाता है. उनके गानों के बिना छठ पूजा अधूरी सी लगती है. इसी लिए तो आज बिहार में चुनावी संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भी शारदा सिन्हा का जिक्र किया. अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी भावुक हो गए.

उन्होंने कहा कि जब छठी मईया की पूजा की बात आती है, तो शारदा सिन्हा जी को याद करना स्वाभाविक है. शारदा जी तो बेगूसराय की बहू थीं. हमारी सरकार को उन्हें पहले पद्म भूषण और इस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित करने का अवसर मिला. शारदा जी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके अमर गीत हमेशा गूंजते रहेंगे. मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. 

शारदा सिन्हा ने सुपरहिट छठ गीत 
बता दें कि बिहार की स्वर कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा ने कई सुपरहिट छठ गीत गाए हैं. भले ही आज शारदा सिन्हा हम सभी के बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है. ऐसे में आइए जानते हैं शारदा सिन्हा के उन टॉप 5 गानों के बारे में, जिनके बिना घर-घर में छठ महापर्व अधूरा लगता है. शारदा सिन्हा का गाना हो दिना नाथ काफी फेमस है. ये गाना 1986 में रिलीज हुआ था. रिलीज के 39 साल बाद भी इस गाने का क्रेज बरकरार है. आज भी ये गाना टॉप 5 छठ गीतों में से एक है.  शारदा सिन्हा का गाना छठी मैया अइतन आज काफी सुपरहिट है. इस गाने को रिलीज हुए 2 दशक से अधिक हो चुके हैं. पर फिर भी ये गाना लोगों का फेवरेट है. 

ये गाने भी काफी फेमस
शारदा सिन्हा का गीत 'पहिले पहिल छठि मैया' को रिलीज हुए 8 साल हो चुके हैं. आज भी ऑडियंस उनके गाने को काफी पसंद करती है. ये गाना सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी है. स्वर कोकिला का एक और गाना तोहे बड़का भैया हो शारदा सिन्हा पर ही फिल्माया गया है. छठ महापर्व के मौके पर इस गाने को काफी सुना और देखा जाता है. शारदा सिन्हा का एक और गीत 'उठऊ सूरज, भइले बिहान' भी काफी फेमस है.  शारदा सिन्हा ने इस गाने को खुद ही कंपोज भी किया था. ये गाना भी उनकी टॉप लिस्ट में शामिल है. 

