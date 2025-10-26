बेतिया में छठ की तैयारियां अंतिम चरण पर, दुल्हन की तरह सजे दिखे सारे घाट

Chhath Puja 2025: बिहार के बेतिया जिले में महापर्व छठ की तैयारी अंतिम चरण में है. बेतिया नगर निगम के द्वारा 72 छठ घाटों का निर्माण कराया गया है. आठ छठ घाट संवेदनशील चिन्हित किए गए है. शहर में संतघाट सागर, पोखरा दुर्गबाग, उतरवारी पोखरा घाट सहित आठ घाट मॉडल घाट बनाए गए है. संत घाट दुल्हन की तरह सजाया गया है. बैरिया घाट पर नवलखा मंदिर का पंडाल बनाया गया है. चंद्रावत नदी के एक तरफ बैरिया घाट दूसरी तरफ संत घाट को दुल्हन की तरह सजाया गया है. पुल को हावड़ा ब्रिज की तरह सजावट की गई है.

सागर पोखरा की सजावट भी दुल्हन की तरह है. दुर्गाबाग उतरवारी पोखरा की सजावट भी काफी खास है. सभी घाट सीसीटीवी कैमरे से कैद है. छठव्रती महिलाओ के लिए चेंजिग रूम मेडिकल टीम प्याऊ की व्यवस्था की गई है. नगर निगम जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन महापर्व छठ को लेकर अलर्ट मोड़ पर है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए है. सभी छठ घाट पर पुलिस बल महिला पुलिस बल की तैनाती की गई है. सादे वर्दी में पुलिस बल की तैनाती सभी घाटों पर की गई है.

उड़नदस्ता टीम सभी घाट पर मौजूद रहेंगे. सभी घाटों पर एसडीआरएफ की टीम सुरक्षा को लेकर तैनात रहेंगे सभी घाटों को बैरिकेटिंग किया गया है. इस बार छठव्रतियों के लिए जिला प्रशासन ने खास इंतजाम किए है. नगर निगम के द्वारा व्रतियों के आने जाने वाले मार्ग पर चुना ब्लीचिंग का छिड़काव किया गया. सभी रास्तों की सफाई की गई है. सभी पोल पर बल्ब लगाए गए है. दूधिया रौशनी से रास्ते से लेकर छठ घाट व्रतियों के आने जाने की व्यवस्था की गई है. सभी घाट को पंडालो से ऐसा सजाया गया है, जो देखते ही मन मोह ले रहा है. जिला में पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है. छठी मैया की गीतों से जिला में आस्था महापर्व छठ में जिलावासी सराबोर है.

