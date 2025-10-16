Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2964197
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

Chhath Puja 2025: आस्था, तप और सूर्य उपासना का महापर्व — जानें तिथि और महत्व

Chhath Puja 2025: छठ पूजा 2025 इस वर्ष 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मनाई जाएगी. यह चार दिवसीय पर्व लोक आस्था, शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है. 25 अक्टूबर को नहाय-खाय से शुरुआत होगी, 26 अक्टूबर को खरना, 27 अक्टूबर को संध्या अर्घ्य और 28 अक्टूबर को उषा अर्घ्य के साथ व्रत का समापन होगा. सूर्य देव और छठी मईया को समर्पित यह पर्व परिवार की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:58 PM IST

Trending Photos

आस्था, तप और सूर्य उपासना का महापर्व — जानें तिथि और महत्व
आस्था, तप और सूर्य उपासना का महापर्व — जानें तिथि और महत्व

Chhath Puja 2025: छठ पूजा 2025 लोक आस्था के पवित्र और कठिनतम व्रतों में से है. इसे बिहार का महापर्व माना जाता है. यह महापर्व चार दिनों तक पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव से मनाया जाता है. इस साल छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर से हो रही है. इस दिन नहाय-खाय होगा और 28 अक्टूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद समापन होगा. दूसरे दिन यानी 26 अक्टूबर को खरना मनाया जाएगा. खरना का अर्थ है शुद्धता. इस दिन व्रती पूरी पवित्रता के साथ गुड़-चावल की खीर और रोटी बनाकर छठी मैया को भोग अर्पित करते हैं. यही प्रसाद ग्रहण करने के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ होता है. इसके बाद तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य और चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का परायण किया जाता है. खरना का दिन छठी मैया की कृपा प्राप्ति, आत्मशुद्धि और भक्ति का प्रतीक है, जो व्रती के जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है.

छठ पूजा 2025 की तारीखें

25 अक्टूबर: नहाय-खाय (पर्व की शुरुआत)

Add Zee News as a Preferred Source

26 अक्टूबर: खरना (एक दिन का उपवास और गुड़-चावल का भोग)

27 अक्टूबर: संध्या अर्घ्य (डूबते सूर्य को अर्घ्य)

28 अक्टूबर: उषा अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य), व्रत का परायण

क्यों होती है छठ पूजा?

छठ पूजा सूर्य देव और छठी मईया को समर्पित है. यह पर्व सूर्य देव को धन्यवाद देने और उनके प्रति आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि सूर्यदेव ही जीवन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और समृद्धि के स्रोत हैं. छठ पूजा के दौरान छठी मईया की विशेष पूजा की जाती है, जिन्हें संतान सुख प्रदान करने वाली, परिवार की रक्षा करने वाली और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है. छठ के अनुष्ठान में नहाय-खाय, खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य जैसे चरण शामिल होते हैं. भक्त सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित करते हैं और परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं.

ये भी पढ़ें: Chaath Puja 2025: कब है छठ पूजा? नोट कर लें तारीखें और पूजा सामग्री

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhath puja 2025

Trending news

bihar chunav 2025
Bihar Chunav 2025: महिलाओं को साधने में PM मोदी से आगे निकल गए CM नीतीश कुमार
Pawan Singh
'30 करोड़ की अफवाह और अब मैं...', पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बताई सारी सच्चाई
bihar chunav 2025
तेज प्रताप की साली को तेजस्वी ने बनाया RJD का बड़ा हथियार! परसा सीट से दिया टिकट
chhath puja 2025
Chhath Puja 2025: आस्था, तप और सूर्य उपासना का महापर्व — जानें तिथि और महत्व
Bihar Political News
तेजस्वी यादव के पास कितनी संपत्ति? जानें
Mahagathbandhan seat sharing
महागठबंधन में आज हो सकती है सीट शेयरिंग, कांग्रेस को 60 तो VIP को मिलेंगी इतनी सीटें
Bhojpuri Singer Chand Ji
भोजपुरी गायक चांद जी का नया धमाकेदार पार्टी सॉन्ग 'गुलाब' रिलीज
bihar chunav 2025
अनंत सिंह की डबल टेंशन! आखिर नॉमिनेशन के ठीक बाद मोकामा में ऐसा क्या हुआ?
Rani Chatterjee
जहां बातों की कद्र न हो, वहां खामोशी बेहतर है: रानी चटर्जी
Diwali celebration
ऑपरेशन सिन्दूर की तर्ज पर भागलपुर में तैयार हुआ सिंदूर लड्डू