Chhath Puja 2025: महाभारत की द्रौपदी से जुड़ा है समस्तीपुर के कमला घाट का इतिहास, जानें यहां छठ पूजा का कितना है महत्व?

Chhath Puja 2025: बिहार के समस्तीपुर में एक ऐसा गांव है, जहां द्रोपदी ने छठ पूजा किया था. मान्यता है कि यहां पर महाभारत काल में पांडव लक्षागृह पर आग लगने पर जान बचाकर वापिस निकले थे.
Chhath Puja 2025: समस्तीपुर के उजियारपुर प्रखंड के भगवानपुर कमला गांव में स्थित कमला घाट का इतिहास ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा हुआ है. यहां स्थित देवखल झील जिसे देवखाल चौर के नाम से भी जाना जाता है. इस झील का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है. ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इस स्थल से लोगों की आस्था जुड़ी है.
ग्रामीणों का बताना हैं कि इस चौर में एक सुरंग है . महाभारत काल में पंडाव लक्षागृह से इसी सुरंग से बाहर निकले थे. बाद में कटाव के कारण सुरंग बंद हो गया. लोग इस घाट पर पूरी आस्था के साथ छठ पूजा करते हैं.
स्थानीय समाजसेवी राजू सहनी का बताना है कि साल 2001 में उनकी कुछ मन्नत थी, जिसके पूरा होने के बाद से उनके द्वारा अपने निजी कोष से पिछले कई वर्षो से छठ घाट का जीर्णोद्धार किया जाता है. घाट तक पहुँचने के लिए लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है. घाट पर रात्रि में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है.
लगभग पांच हजार एकड़ में फैले देवखाल चौर में कभी पानी नहीं सुखा, जिस कारण कमला गांव के साथ-साथ आसपास के गांव लोग यहां छठ पर्व करने के लिए आते हैं. पौराणिक मान्यता है, यहां से करीब 5 किमी दूर पांडव स्थान में लक्षागृह कांड हुआ था. जहां से सुरंग के रास्ते पांडव देवखाल चौर में बाहर निकले थे. उस समय कार्तिक मास चल रहा था. पांडवों की जान बचने के बाद इसी घाट पर द्रौपदी ने छठ पूजा की थी.
इनपुट: मन्टुन कुमार रॉय
