छठ पूजा 2025: जानें छठ पर्व के संध्या और उषा अर्घ्य का शुभ मुहुर्त

Chhath Puja Sandhya or Usha Argh Muhurat: आज छठ महापर्व का तीसरा दिन है. इस तीसरे दिन पर डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है. कल सुबह का अर्घ्य दे इस पर्व और व्रतियों के व्रत का पारण किया जाएगा.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 27, 2025, 12:45 PM IST

Chhath Puja Sandhya or Usha Argh Muhurat: छठ महापर्व की शुरूआत हो चुकी है. 25 अक्टूबर को नहाय खाय पर छठ व्रतियां आस-पास स्थित तालाब या नदी में स्नान करती हैं, जिनके आस पास तालाब या नदी नहीं था. उन्होंने घर में ही पानी में गंगाजल छिड़क स्नान किया. इसके बाद लौकी-भात बनाया जाता है. बनाए गए लौकी में सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है. इस भोजन में किसी भी प्रकार का लहसून प्याज वर्जित होता है.

इसके बाद 26 अक्टूबर को खरना के दिन गुड़ वाली खीर रोटी बना कर छठी मैया को भोग चढ़ाया जाता है. व्रतियां उस व्रत का सेवन कर 36 घंटे का व्रत शुरू करती हैं. आज छठ पूजा का संध्या अर्घ्य है. व्रतियां आज शाम के समय घाट पर जाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगी और कल उगते सूरज को अर्घ्य दे इस वर्त का समापन किया जाएगा. ऐसे में सभी लोगों को दोनों दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का शुभ समय जानने की इच्छा होती हैं. आइए आपको अर्घ्य देने का शुभ समय बताए.
संध्या में अर्घ्य देने का शुभ समय- शाम 05: 10 बजे से शाम 5: 58 बजे तक
सुबह में अर्घ्य देने का शुभ समय- सुबह 5: 33 बजे से सुबह 6: 30 बजे तक

छठ कब मनाया जाता है- 
छठ पूजा दीपावली के छठे दिन मनाया जाता है. दीपवाली के बाद पड़ने वाली षष्ठी तिथि को यह मनाया जाता है. वैसै तो यह कई इलाकों में मनाया जाता है.लेकिन मुख्यत: यह बिहार झारखंड में मनाया जाता है. इसके साथ ही नेपाल और उत्तर प्रदेश में भी इसे मनाया जाता है. मान्यता के अनुसार छठी मैया संतान की रक्षा कर उस परिवार में उजाला भरती है. मुख्य रूप से इस त्यौहार को संतान और परिवार की रक्षा के लिए मनाया जाता है.  

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

