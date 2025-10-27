Chhath Puja 2025: कटिहार में 40 से भी ज्यादा छठ घाट रेलवे ट्रैक के बगल में, रेल प्रशासन सतर्क मोड़ पर

Chhath Puja 2025: बिहार में होने वाले लोकआस्था के महापर्व के दौरान भीड़ को देखते हुए, जहाँ नई दिल्ली रेल भवन में वार रूम बनाया गया हैं . तो दूसरी ओर रेल ट्रेकों के बगल में बने छठघाटों पर रेल प्रबंधन ने स्पेशल अरेजमेंट्स किए गए हैं . कटिहार रेल डिवीजन में 40 ऐसे छठघाट हैं जो रेलवे ट्रैक के बगल में हैं और गुवाहाटी-नई दिल्ली मेन लाइन होने की वजह से दिन रात गाड़ियां दौड़ती हैं . कई छठघाट तो ऐसे हैं जो दो रेल ट्रेकों के बीच मे पड़ता हैं .

कटिहार एडीआरएम मनोज कुमार सिंह ने अन्य अधिकारियों के साथ ऐसे छठघाट का निरीक्षण किया और लोगों के सुरक्षा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए . इसलिए इन घाटों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेल प्रशासन भी एक्टिव मोड पर है.

कटिहार शहर के ड्राइवर टोला स्थित धूपघट्टा ऐसे ही घाटों में से एक प्रमुख घाट है, जो नई दिल्ली-गुवाहाटी मेन रेल सेक्शन पर ट्रेकों के किनारे हैं. यहां छठ के दौरान सैकड़ों श्रद्धालु अर्घ्य देते हैं. ड्राइवर टोला में मां संतोषी मंदिर कमेटी द्वारा घाट में छठ पूजा के आयोजन को लेकर तमाम व्यवस्था किया जाता हैं .

Add Zee News as a Preferred Source

रेलवे ट्रेकों पर अक्सर हादसे की दर्दनाक खबरें सामने आती रहती हैं . चार दिन पहले बेगूसराय में काली पूजा का मेला देखकर लौट रहे चार जिंदगियां हादसे का शिकार हो गयी . इसलिए रेलवे ट्रैक के बगल में बने छठघाटों पर लोग खुद आवागमन के दौरान सावधानियां बरतें और रेलवे के निर्देशों का पालन करें . यदि संभव हो तो अनायास रेलवे ट्रैक पार करने से बचे और यदि आवश्यक हो तो निर्धारित स्थानों से ही पटरी पार करें.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!