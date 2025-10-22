Chhath Puja 2025: छठ पूजा में पहनने वाले पारंपरिक वस्त्र, उनका रंग और महत्व

Chhath Puja 2025: छठ पर्व मुख्यत: यूपी और बिहार में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व हैं. यह पर्व अपनी शुद्धता के लिए लोगों के बीच और ज्यादा प्रचलित है.चार दिनों का यह पर्व सबसे कठीन वर्तों में से एक है. इस पर्व की शुरूआत नहाय खाय वाले दिन से होती हैं. इसके अगले दिन खरना मनाया जाता है, जिसमें व्रती छठी मैया के लिए बनाए गए प्रसाद को ग्रहण कर 36 घंटे के व्रत की शुरूआत करती है.

दीपावली के खत्म होने के बाद अगर लोगों को जिस पर्व का इंतजार होता है. तो वह छठ पूजा का इंतजार होता है. ऐसे में इस वर्त की शुरूआत 25 अक्टूबर से है और 28 अक्टूबर को सुबह के अर्घ के साथ एस पर्व का समापन है. इस पर्व में सभी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है. चाहें वह कपड़े ही क्यों न हो. साथ ही कपड़ो की सिलाई से लेकर कपड़ों के रंगों तक का ध्यान रखना चाहिए.

छठ पर्व में सिलाई किए हुए कपड़े पहनना वर्जित होता है. यह परंपरा है कि छठ पूजा में सिले हुए कपड़े पहनना मना होता है. छठ के दौरान व्रती महिलाएं सूती कपड़े पहनती है.सिले हुए कपड़ें वर्जित होने के कारण व्रती महिलाएं इस दिन ब्लाउज भी नही पहनती है. इस पर्व में सूती या सिल्क की साड़िया पहनना परंपरा हैं.

साथ ही सबसे पहले इस बातों का ध्यान रखना चाहिए की कपड़ों मे किसी भी तरह का काला रंग न हों क्योंकि न ही कपड़े काले रंग के होने चाहिए और अगर कोई और कलर के कपड़ें में किसी भी प्रकार का काला धब्बा या दाग हो तो उसे भी वर्जित करना चाहिए. इस दिन व्रती महिलाओं को नारंगी, लाल, हरा और पीले वस्त्रों को पहनना चाहिए. इन रंगों को शुद्धता और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. साथ ही इनमें किसी भी तरीके के काले रंगों के होने से बचें.

