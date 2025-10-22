Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2970564
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

Chhath Puja 2025: छठ पूजा में पहनने वाले पारंपरिक वस्त्र, उनका रंग और महत्व

Chhath Puja 2025: दीपावली का त्यौहार इस साल खत्म हो चुका है. अब लोगों को अगर किसी पर्व का इंतजार होता है. तो वह छठ पर्व का इंतजार होता है. इस वर्ष यह पर्व 25 अकटूबर से शुरू हैं. आइए आपको बताए कि इस महापर्व में महिलाओं को किस रंग के कपड़ों को पहनना चाहिए.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 22, 2025, 06:51 AM IST

Trending Photos

Chhath Puja 2025: छठ पूजा में पहनने वाले पारंपरिक वस्त्र, उनका रंग और महत्व
Chhath Puja 2025: छठ पूजा में पहनने वाले पारंपरिक वस्त्र, उनका रंग और महत्व

Chhath Puja 2025: छठ पर्व मुख्यत: यूपी और बिहार में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा पर्व हैं. यह पर्व अपनी शुद्धता के लिए लोगों के बीच और ज्यादा प्रचलित है.चार दिनों का यह पर्व सबसे कठीन वर्तों में से एक है. इस पर्व की शुरूआत नहाय खाय वाले दिन से होती हैं. इसके अगले दिन खरना मनाया जाता है, जिसमें व्रती छठी मैया के लिए बनाए गए प्रसाद को ग्रहण कर 36 घंटे के व्रत की शुरूआत करती है. 

दीपावली के खत्म होने के बाद अगर लोगों को जिस पर्व का इंतजार होता है. तो वह छठ पूजा का इंतजार होता है. ऐसे में इस वर्त की शुरूआत 25 अक्टूबर से है और 28 अक्टूबर को सुबह के अर्घ के साथ एस पर्व का समापन है. इस पर्व में सभी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है. चाहें वह कपड़े ही क्यों न हो. साथ ही कपड़ो की सिलाई से लेकर कपड़ों के रंगों तक का ध्यान रखना चाहिए. 

छठ पर्व में सिलाई किए हुए कपड़े पहनना वर्जित होता है. यह परंपरा है कि छठ पूजा में सिले हुए कपड़े पहनना मना होता है. छठ के दौरान व्रती महिलाएं सूती कपड़े पहनती है.सिले हुए कपड़ें वर्जित होने के कारण व्रती महिलाएं इस दिन ब्लाउज भी नही पहनती है. इस पर्व में सूती या सिल्क की साड़िया पहनना परंपरा हैं.  

Add Zee News as a Preferred Source

साथ ही सबसे पहले इस बातों का ध्यान रखना चाहिए की कपड़ों मे किसी भी तरह का काला रंग न हों क्योंकि न ही कपड़े काले रंग के होने चाहिए और अगर कोई और कलर के कपड़ें में किसी भी प्रकार का काला धब्बा या दाग हो तो उसे भी वर्जित करना चाहिए. इस दिन व्रती महिलाओं को नारंगी, लाल, हरा और पीले वस्त्रों को पहनना चाहिए. इन रंगों को शुद्धता और परंपरा का प्रतीक माना जाता है. साथ ही इनमें किसी भी तरीके के काले रंगों के होने से बचें. 

इनपुट: जी बिहार झारखंड

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

chhath puja 2025

Trending news

Kaimur News
Kaimur News: छोटी सी बात पर हुई चाकूबाजी में युवक की मौत, 4 आरोपी धराए
chhath puja 2025
Chhath Puja 2025: छठ पूजा में पहनने वाले पारंपरिक वस्त्र, उनका रंग और महत्व
Nalanda News
Nalanda News: नालंदा में दीपावली पर भारी बवाल, जमकर हुआ पथराव, कई घायल
Maithili Thakur
मैथिली ठाकुर ने छठ पर्व से पहले भक्ति गीत ‘छठ की महिमा’ किया रिलीज, हुआ वायरल
Mukhtar abbas naqvi
'महागठबंधन फटी हुई छतरी, सहारे से जो उड़ेगा वो गिरेगा', मुख्तार अब्बास नकवी का तंज
Jamui News
चुनाव से ठीक पहले जमुई में बड़ी साजिश नाकाम, खंडहर से मिली AK-47 की लोडेड मैगजीन
Jibesh Mishra
जाले विधानसभा में जीवेश मिश्रा पर लगा चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का आरोप
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर में पहली चुनावी सभा का शंखनाद किया
Gopalganj news
गोपालगंज में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बोला तीखा हमला
bihar chunav 2025
बिहार शरीफ सीट पर महागठबंधन में 'फ्रेंडली फाइट', CPI और कांग्रेस आमने-सामने