लातेहार के चटनाही छठ घाट की सफाई पूरी, SSB जवानों ने संभाला सुरक्षा मोर्चा

Jharkhand News: झारखंड के लातेहार जिले में चार दिनों तक चलने वाले लोक आस्था का छठ महापर्व की तैयारी शुरू हो गयी है. इस महापर्व को लेकर विभिन्न छठ पूजा समिति के द्वारा छठ घाट की साफ-सफाई की जा रही है. साथ ही इस बार छठ घाट को साफ करने के अलावा सजाने और संवारने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है. छठ की तैयारी इतने जोर- शोर से है कि लातेहार में ही स्थित श्री सूर्य नारायण पूजा समिति चाणक्यनगरी ने चटनाही स्थित ओरंगा नदी छठ घाट पर देश की रक्षा में तैनात के लिए सशस्त्र सीमा बल की 32 वाहिनी के साथ मिलकर छठ घाट की सफाई को किया है.

ये भी पढ़ें: Chhath: तैयारियों में जुटा प्रशासन, सुरक्षा से लेकर साफ-सफाई सभी का रखा जा रहा ध्यान

वहीं, दूसरी तरफ एसएसबी के जवानों ने स्थानीय लोगो के साथ मिलकर छठ घाट की सफाई में हिस्सा लिया है. एसएसबी के द्वितीय कमांडेंट दीपक कुमार मीणा ने कहा कि लातेहार जिले में सशस्त्र सीमा बल ड्यूटी के लिए तैनात है और समाज के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है. इसी के लिए एक सामाजिक संदेश हमारे तरफ से दिया गया है. चटनाही छठ घाट पर हम लोगों ने श्रमदान किया है. साफ सफाई को किया है. स्वच्छता का संदेश दिया है ताकि लोग इस महापर्व को अच्छे से मना सके. चटनाही छठ घाट के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बताया कि आज सब के द्वारा छठ घाट का श्रमदान करके साफ सफाई किया गया है. आस्था के छठ पूजा में छठ घाट में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसको लेकर छठ घाट को सजाने और संवारने का काम किया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

इनपुट: संजीव कुमार गिरी

झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Jharkhand News in Hindi और पाएं Jharkhand latest news in hindi हर पल की जानकारी. झारखंड की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!