धर्म से ऊपर आस्था! पटना की मुस्लिम महिलाएं वर्षों से बना रहीं छठ पूजा के लिए मिट्टी के चूल्हे

Chhath Puja 2025: छठ महापर्व सबसे कठिन व्रत में से एक हैं. इसको बड़े शुद्धता से मनाया जाता है. इसलिए इसको मनाने वाले सभी बातों का ध्यान रखते है. प्रसाद से लेकर बर्तन सभी चीजों में शुद्धता को मनाए रखना ही छठ पर्व में सबसे ज्यादा जरूरी होता है. छठ महापर्व में जो एकता है.वह शायद ही किसी अन्य पर्व में देखने को मिलती है, सूर्य की उपासना का यह महापर्व सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करता है. इस वर्ष छठ महापर्व 25 से शुरू हो रहा हो और 28 की सुबह को अग्र दे इसका परायण हो रहा है.

इसी के साथ आइए आपको मिलाते हैं, बिहार की राजधानी पटना में वीरचंद पटेल पथ पर रहने वाली ऐसी मुस्लिम महिलाओं से जो कि छठ व्रत के लिए मिट्टी का चूल्हा बनाती हैं. वह इसका निर्माण बड़े ही पवित्रता के साथ बनाती है. उसके बनाते समय मुस्लिम महिलाएं साफ- सफाई का ध्यान रखते हुए बड़े ही जतन से इसका निर्माण करती हैं. बता दे की छठ पर्व में व्रत करने वाली महिलाएं कच्चे चूल्हे पर प्रसाद बनाती हैं. इसमें हर चीजों का पवित्र होना बहुत जरूरी होता है.

चूल्हे बनाने वाली मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि पिछले तीन दशक से उनका परिवार छठ में मिट्टी के चूल्हे बनाता है. वह खुद ही मिट्टी खरीदकर चूल्हा तैयार करती हैं. आस पास से कई लोग इनसे चूल्हे खरीदने आते है. महिलाओं ने कहा यह बड़ा त्योहार है. इसलिए इसकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए वे चूल्हा बनाती है.

