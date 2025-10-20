'पहिले पहिल हम कईनी छठी मईया व्रत तोहार...', जानें कब हुई थी छठ महापर्व की शुरुआत

Chhath Puja 2025: छठ का पर्व बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और नेपाल में भव्य रूप से मनाया जाएगा. यह चार दिन तक चलने वाला सूर्य उपासना का महापर्व है, जिसमें व्रती भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हैं. जानिए इस लेख में छठ पूजा की तारीखें, पौराणिक कथाएं और इतिहास.
Chhath Puja 2025: छठ पूजा हर साल दीपावली के बाद कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तक मनाई जाती है. यह त्योहार चार दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है और आखिरी दिन उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होती है. छठ पर्व बिहार में बड़े धूम - धाम से मनाया जाता है. बिहार के लोगों के लिए छठ पूजा एक पर्व ही नहीं महापर्व है. सूर्योपासना का यह अनुपम लोकपर्व बिहार, के अलावा झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है. कहा जाता है यह पर्व मैथिल,मगही और भोजपुरी लोगों का सबसे बड़ा पर्व है. यह उनकी संस्कृति है.. चार दिनों तक चलने वाली इस महा पर्व मे पूरा ध्यान पवित्रता पर होती है. इस लोक आस्था का महापर्व इस बार 25 अक्तूबर को शुरू होगी और 28 उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगी. इस वर्ष लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 25 अक्तूबर से आरंभ होगा और 28 अक्तूबर को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने केसाथ संपन्न होगा.
पहली बार छठ पूजा का आरंभ माता सीता ने की थी
पौराणिक कथाओं के अनुसार, सबसे पहली छठ पूजा माता सीता ने की थी. जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे, तो रावण वध के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने मुद्गल ऋषि को आमंत्रित किया. माता सीता ने ऋषि के आश्रम में रहकर छह दिनों तक सूर्यदेव की उपासना की और सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया. कहा जाता है कि इसी क्षण से छठ व्रत की परंपरा की शुरुआत हुई.
कर्ण ने भी किया था छठ पूजा
महाभारत में वर्णन मिलता है कि भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने भी सूर्य षष्ठी व्रत किया था. कर्ण अपने राज्य अंग देश (वर्तमान बिहार का भागलपुर) में रोज घंटों तक जल में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करते थे. उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर ही सूर्यदेव ने उन्हें महान बल, तेज और युद्धकौशल का वरदान दिया था. आज भी छठ पूजा में जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा कर्ण की उसी साधना की याद दिलाती है.
द्रौपदी और पांडवों की कथा
एक अन्य कथा के अनुसार, महाभारत काल में द्रौपदी ने भी सूर्य षष्ठी का व्रत रखा था. जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हारकर वनवास गए, तब द्रौपदी ने सूर्यदेव की आराधना की थी. कहते हैं, इस व्रत के प्रभाव से पांडवों को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला और द्रौपदी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुईं.
छठ पूजा 2025 की तारीखें:
25 अक्टूबर – नहाय-खाय (पर्व की शुरुआत)
26 अक्टूबर खरना (एक दिन का उपवास और गुड़-चावल का भोग)
27 अक्टूबर– संध्या अर्घ्य (डूबते सूर्य को अर्घ्य)
28 अक्टूबर– उषा अर्घ्य (उगते सूर्य को अर्घ्य), व्रत का पारण
