'आशा टूटी, ममता रूठी, टूट गया है किनारा..', Gen Z को जरूर सुनना चाहिए राजन जी महाराज का यह भजन

Rajan Ji Maharaj Bhajan: 'ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो' भजन को राजन जी महाराज ने सुनाया है. उनके इस भजन को श्रद्धालु बेहद पसंद करते हैं. इस भजन के माध्यम से राजन जी महाराज कहते हैं कि सभी को प्यार से रहना चाहिए. 

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 21, 2025, 09:11 AM IST

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज अपने भजन को लेकर श्रद्धालुओं की पंसद है. सभी बड़े ही प्यार से और मग्न होकरराजन जी महाराज के भजन को सुनते हैं. उनके यूट्यूब चैनल Pujya Rajan Jee पर कई भजन अपलोड है. उन्हीं में से एक है, 'ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो.' राजन जी महाराज ने अपनी मधुर आवाज में इस भजन को सुनाया है. इस भजन के वीडियो को राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल (Pujya Rajan Jee) पर 6 साल पहले अपलोड किया गया है. खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 4.9 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. 

'ज्योत से ज्योत जगाते चलो'
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. राह में आए जो दिन दुखी, सबको गले से लगाते चलो. जिसका ना कोई संगे-साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन हैं, जो निर्बल हैं, वो हैं प्रभु का प्यारा. फिर प्यार की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. आशा टूटी, ममता रूठी, टूट गया है किनारा. प्रभु बंद करो मत द्वार दया का दे दो नाथ सहारा. दीप दया का चलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. कौन है ऊंचा, कौन है नीचा, सब में वही है समाया. भेद-भाव के झूठे भ्रम में ये मानव भरमाया. अब धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. ज्योत से ज्योत जगाते चलो,  प्रेम की गंगा बहाते चलो. सारे जग के कण-कण में हैं, दिव्य अमर एक आत्मा और एक ब्रह्म है एक सत्य है, एक ही है परमात्मा. प्राण से प्राण मिलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो. ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो.'

राजन जी महाराज का सुंदर भजन
ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो', भजन के माध्यम से राजन जी महाराज ये बताने बता रहे हैं कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए. भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो निर्बल है. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है.

यह भी पढ़ें: 'कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा...', राजन जी महाराज ने बता दिया हरि शरण में क्यों जाना चाहिए

