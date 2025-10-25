आस्था का महापर्व छठ: गया के सूर्य कुंड में नहाय-खाय का आरंभ, उमड़ रही छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़

Chhath Puja 2025: आस्था का महापर्व छठ पूजा की शुरुआत आज से हो चुकी है. ऐसे में गया के ऐतिहासिक सूर्य कुंड घाट पर धीरे-धीरे छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है. छठ के पारंपरिक गीत 'उग हे सुरुज देव', 'केलवा के पात पर' गूंज रहे हैं. चार दिन तक चलने वाले इस महापर्व के लिए आज से व्रती पूरे विधि-विधान से अनुष्ठान करेंगी. बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला ये पर्व सूर्य देव और छठी मइया को समर्पित है.

इस पर्व का विशेष महत्व

विष्णु की नगरी गया में इस पर्व का विशेष महत्व है और आस्था का केंद्र है, यह है पौराणिक 'सूर्य कुंड'. सुबह होते ही, हजारों छठ व्रती यहां पहुंचे. इस पवित्र कुंड में स्नान कर, उन्होंने तन और मन को शुद्ध किया, और चार दिवसीय कठिन व्रत का संकल्प लिया. बता दें कि नहाय-खाय पहला दिन होता है. आज सूर्यकुंड में स्नान करके यहां सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और घर जाकर शुद्धता से 'अरवा चावल', 'चने की दाल' और 'कद्दू-भात' का प्रसाद बनाया जाता है, जो आज का शुद्ध भोजन होता है.

छठी मइया और सूर्य देव की कृपा

इस पर्व में शुद्धता ही सब कुछ है. यहां के जल में स्नान करके व्रत की शुरुआत करने से छठी मइया और सूर्य देव की कृपा मिलती है. संतान, सुख, समृद्धि, सब की कामना लेकर आते हैं. नहाय-खाय के साथ आरंभ हुआ यह महापर्व अब खरना, संध्या अर्घ्य और उषा अर्घ्य के कठिन अनुष्ठानों की ओर बढ़ेगा. गया का यह सूर्यकुंड आज एक बार फिर आस्था के रंग में रंग गया है. हर ओर गूंजते छठ के लोकगीत और व्रतियों की अटूट श्रद्धा, यही है लोकआस्था के महापर्व छठ की अनुपम छटा.

रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार, गया