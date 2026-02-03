Advertisement
'हरि जी का गुण गाना है', राजन जी महाराज का यह भजन जीत रहा श्रद्धालुओं का दिल, बताया जीवन सफल बनाने का मार्ग!

Rajan Ji Maharaj Bhajan: 'बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है,' राजन जी महाराज का ये भजन श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है. यूट्यूब पर इस भजन को अब तक 37K से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Feb 03, 2026, 06:16 AM IST

'हरि जी का गुण गाना है', राजन जी महाराज का यह भजन जीत रहा श्रद्धालुओं का दिल, बताया जीवन सफल बनाने का मार्ग! (इमेज क्रेडिट- राजन जी महाराज यूट्यूब)
Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज के कथा और भजन को श्रद्धालु बहुत पसंद करते हैं. यूट्यूब से लेकर फेसबुक, इंस्टाग्राम तक उनकी फैन फॉलोइंग है. फिलहाल उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ 'बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है,' श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है.

राजन जी महाराज का भजन
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है. बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना. जाके बाबा बदरी धाम, भक्ति करनी है निष्काम. अलकनंदा जी के घाट पे नहाना है, हरि जी का गुण गाना है. बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है. काशी बाबा विश्वेश्वर, बोलो बम बम हर-हर. गंगा जल ले जाकर, रामेश्वर में चढ़ाना है, हरि जी का गुण गाना है. बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है. सीताराम अयोध्या पुरी, शिकारी (दर्शन) जाना है जरूरी. राजन सरजू जी में गोता रोज लगाना है, हरि गुण गाना है. बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुफल बनाना है, हरि जी का गुण गाना है. हरि जी का गुण गाना है, हरि जी का गुण गाना है.'

यह भी पढ़ें: 'त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नउआ': राजन जी महाराज का ये भजन फैंस को भाया

राजन जी महाराज अपने इस भजन के माध्यम से यह संदेश दे रहे हैं कि यह मनुष्य शरीर हमें बहुत बड़े सौभाग्य और जन्मों के पुण्यों के बाद मिला है. इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम इसे सांसारिक मोह-माया में बर्बाद न करें, बल्कि प्रभु का गुणगान करके इस जीवन को सफल बनाएं. बता दें कि राजन जी महाराज 5 साल पहले उनके यूट्यूब चैनल पूज्य राजन जी पर अपलोड किया गया है. इसे अब तक 37K से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

