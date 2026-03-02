Advertisement
Holika Dahan 2026: बिहार में आज रात होगी होलिका दहन, चंद्र ग्रहण के कारण बदली तिथि, जानें क्या है शुभ मुहूर्त

Holika Dahan 2026 की तिथि को लेकर लोगों में बनी असमंजस की स्थिति अब साफ हो गई है. पंचांग के अनुसार इस वर्ष फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी, लेकिन शास्त्रों के नियमों के मुताबिक प्रदोष काल में पूर्णिमा तिथि का होना आवश्यक है. इसी कारण 2 मार्च की रात होलिका दहन का शुभ मुहूर्त माना गया है. ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 6:22 बजे से 8:53 बजे तक होलिका दहन करना सबसे उत्तम रहेगा.

 

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 02, 2026, 04:35 PM IST

Trending Photos

Holika Dahan 2026: इस साल होलिका दहन और होली की तारीख को लेकर लोगों के बीच काफी भ्रम की स्थिति है, क्योंकि आमतौर पर होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है और अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है. पंचांग के अनुसार इस बार तिथियों में बदलाव हुआ है. शास्त्रों में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि में भद्रा काल समाप्त होने के बाद प्रदोष काल के दौरान होलिका दहनद करना शुभ माना गया है, इसी कारण विद्वानों ने 2 मार्च की रात को होलिका दहन का सही समय बताया है, जबकि रंगों की होली 4 मार्च को मनाई जाएगी. बिहार और झारखंड के ज्योतिषाचार्यों का भी यही मत है कि शास्त्रसम्मत मुहूर्त में किया गया होलिका दहन सुख-समृद्धि और नकारात्मक शक्तियों के नाश का प्रतीक होता है. आइए समझते हैं कि होलिका दहन किस दिन करना ज्यादा अच्छा रहेगा.

पूर्णिमा तिथि का समय
पूर्णिमा तिथि का आरंभ 2 मार्च को शाम 05 बजकर 56 मिनट पर हो रहा है और इसका समापन 3 मार्च को शाम 05 बजकर 08 मिनट पर होगा. हिन्दू पंचांग के अनुसार होलिका दहन का पर्व पूर्णिमा तिथि में ही किया जाता है, लेकिन इसके लिए विशेष रूप से प्रदोष काल का ध्यान रखा जाता है, जो सूर्यास्त के बाद का समय होता है और इसे अत्यंत शुभ माना गया है.

ये भी पढ़ें: बेतिया में होली पर पुलिस का 'कड़ा पहरा', हुड़दंगियों के लिए दंगा नियंत्रण टीम तैयार

छोटी होली कब मनाई जाएगी
शास्त्रीय नियमों के अनुसार जिस दिन पूर्णिमा तिथि प्रदोष काल में विद्यमान रहती है, उसी दिन होलिका दहन किया जाता है. चूंकि 2 मार्च 2026 को प्रदोष काल के दौरान पूर्णिमा तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए छोटी होली यानी होलिका दहन 2 मार्च 2026 को ही मनाया जाएगा. इस दिन विधि-विधान से पूजा कर होलिका दहन करने का विशेष महत्व होता है.

होलिका दहन का शुभ मुहूर्त
ज्योतिषाचार्य धनंजय शास्त्री के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन 2 मार्च को करना ही शुभ और शास्त्रसम्मत रहेगा. धर्मग्रंथों में प्रदोष काल में होलिका दहन का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए इसी आधार पर 2 मार्च को शाम 6 बजकर 22 मिनट से रात 8 बजकर 53 मिनट तक का समय होलिका दहन के लिए सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है. 3 मार्च को होलिका दहन करना उचित नहीं होगा, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा, जो शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना जाता है. उसके बाद 4 मार्च को रंगों की त्योहार यानी होली पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाई जाएगी.

बिहार में आज रात होगी होलिका दहन, चंद्र ग्रहण के कारण बदली तिथि, जानें शुभ मुहूर्त
