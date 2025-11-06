बिहार में मतदान करने के लिए गए तो विजिट करें इन 5 जिलों के प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल

Bihar News: बिहार में 6 नवंबर को प्रथम चरण के विधानसभा चुनाव हो रहे है. 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं. आज जिन जिलों में वोटिंग कराई जा रही हैं, उनमें से कई जिले राजनीतिक ही नहीं बल्कि अपने ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक स्थानों के लिए भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं. आइए आपको ऐसे जिलो के बारे में बताए.

गोपालगंज

गोपालगंज जिले के हथुआ में गोपाल मंदिर स्थित है. यह मंदिर राधा कृष्ण के भक्ति में लीन होने वाले लोगों के लिए स्वर्ग जैसा हैं. मदिंर में करीब 108 गुंबज है. इसके इलावा एक विशाल तालाब भी स्थित है, जो इसकी सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं. यहां के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में दर्शन करने से घर में सभी तरीके के कलेश दूर हो जाते हैं .

एक और मंदिर भी गोपालगंज में काफी ज्यादा प्रसिद्ध है. इस मंदिर का नाम बेलबनवां हनुमान मंदिर है. यह मंदिर कुचायकोट प्रखंड में स्थित है. राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने होने के कारण मंदिर का काफी ज्यादा ऐतिहासिक महत्व हैं. गांव के लोगों का कहना है कि इस मंदिर में काफी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं.

दरभंगा

85 एकड़ में फैला दरभंगा फोर्ट, रामबाग किले के नाम से भी काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं. इस किले का निर्माण 1937 से 1947 के बीच किया गया था. यह स्थान उन व्यक्तियों के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, जिनको इतिहास से काफी ज्यादा प्रेम हैं. मिथिला के लोगों के लिए यह स्थान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता हैं.

मुंगेर

मुंगेर में स्थित जिस जगह का नाम हम आपको बताने जा रहे वह जगह महाभारत के काल से जुड़ा हुआ हैं. इसको मुंगेर बांध के नाम से जाना जाता है. यह मुंगेर से लगभग 60 किलोमटर की दूरी पर स्थित हैं. मान्यता है कि भीम ने इस बांध का निर्माण एक रात में कर दिया था. उस समय पांडव अपने अज्ञातवास पर थे. इस जगह पर आपको गर्म पानी के ढेर सारे कुंड भी मिल जाएंगे. साथ ही साथ यहां पर पहाड़ों से साल भर निकलने वाला पानी औषधिय गुणों से काफी ज्यादा लीन पाया जाता है.

खगड़िया

खगड़िया में स्थित कात्यायनी मंदिर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व दोनों हैं. कहा जाता है कि ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा नें उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था. इसलिए इस मंदिर का नाम कात्यायनी रख दिया गया था.

बेगूसराय

बेगूसराय में एक ऐसा मंदिर है, जिसमें सफेद संगमरमर से श्रीराम, सीता और लक्ष्मण की सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं. इस मंदिर का नाम नौलखा मंदिर है. यह मंदिर अपनी भव्य सुंदरता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं. बेगूसराय में एक और धार्मिक स्थल काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं. इस मंदिर का नाम जयमंगला गढ़ सिद्धपीठ मंदिर हैं. यह पूरे भारत के 52 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है. मंदिर के पास में एक पक्षी अभयारण्य भी है. इसमें सर्दियों में देश-विदेश से रंग बिरंगे पक्षी दिखाई देते हैं.

