Jamshedpur Chhath Puja: तैयारियों में जुटा प्रशासन, सुरक्षा से लेकर साफ-सफाई सभी चीजों का रखा जा रहा ध्यान

Jamshedpur Chhath Puja: छठ पूजा पर घाटों पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिलती है. इसलिए छठ पूजा पर प्रशासन सतर्क रहती हैं. खास कर सुरक्षा को लेकर तो प्रशासन सबसे ज्यादा सतर्क दिखती हैं. इस बार जमशेदपुर के घाट पर नगर निगम द्वारा कई चीजों का प्रबंध किया जा रहा हैं.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 23, 2025, 01:21 PM IST

Jamshedpur Chhath Puja: दिपावली के बाद छठ पूजा बनाने वाले लोगों को छठ पर्व का इंतजार रहता है. दीपावली के छ:दिन बाद छठ पर्व को मनाया जाता है. लोग इसकी तैयारियां इस पर्व के आने से पहले ही शुरू कर देते है. बिहार से लेकर झारखंड और कई अन्य जगहों पर प्रशासन भी छठ की तैयारियों में जुट जाती है. 27 को संध्या अर्घ है और 28 को उषा अर्घ है. इस दिन लोग घाटों पर सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए इकट्ठा होते हैं. इसलिए नदी के किनारों को साफ करना, लोगों के लिए साफ घाटों का इंतजाम करना ताकि व्रतियां शुद्धता के साथ अपने इस व्रत को संपन्न करे. ऐसा ही एक नजारा झारखंड के घाट से देखने को मिला, जहां लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू कर दी गई है.

जमशेदपुर शहर में नगर निगम छठ से पहले काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है. नगर निगम द्वारा पूरे जमशेदपुर शहर में डेढ़ सौ अधिक छठ घाटों की सफाई  की जा रही है. छठ पूजा मे अर्घ देने के बाद महिलाओं के लिए इस बार छठ पूजा में छठ घाटों की साफ-सफाई के साथ-साथ चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई हैं.  घाटों  पर छठ पूजा की बड़ी पेंटिंग भी लगाई जाएगी. साथ ही सुरक्षा को लेकर भी सभी छठ घाटों में गोताखरों और एनडीआरएफ की टीमें मौजूद रहेंगी. जमशेदपुर के स्थित दोनों नदी स्वर्णरेखा और खरकई नदी में लाखों की संख्या में छठ घाटों पर भक्त पहुंचते हैं. इसलिए लोगों को किसी तरह की असुविधा और कोई परेशानी का सामना न करना पड़े उसको लेकर नगर अपर आयुक्त कृष्ण कुमार लगातार छठ घाट का निरीक्षण कर अधिकारियों को समय-समय पर दिशा निर्देश दे रहे हैं.

