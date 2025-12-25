Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3052469
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

'जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने', राजन जी महाराज के इस भजन से करें अपने दिन की शुरुआत

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के भजन को श्रद्धालु काफी पसंद करते हैं. यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक उन्हें बड़ी संख्या में लोग फॉलो भी करते हैं. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक नया भजन अपलोड हुआ है, जिसका नाम है, 'जो प्रेम गली में आया नहीं'.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 25, 2025, 06:09 AM IST

Trending Photos

'जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने', राजन जी महाराज के इस भजन से करें अपने दिन की शुरुआत (Image Source: Rajan Jee Maharaj)
'जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने', राजन जी महाराज के इस भजन से करें अपने दिन की शुरुआत (Image Source: Rajan Jee Maharaj)

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज की कथा और भजन को श्रद्धालु बेहद पसंद करते हैं. उनके भजन को सुनकर मन को शांति मिलती है. यूट्यूब पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक नया भजन अपलोड किया गया है, जिसका नाम है रामहि केवल प्रेम पियारा. 10 घंटे में इस भजन को 4 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं.

'रामहि ही केवल प्रेम पियारा'
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'रामहि ही केवल प्रेम पियारा, जानि लेउ जो जान निहारा. जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने. जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने. जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने. जो वेद पढ़े और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आई. कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जानें. जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने. ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है. जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जानेगा. जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने. जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, क्यों... मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने. जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने. जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में.'

यह भी पढ़ें: जब मन हो उदास और जिंदगी लगने लगे बोझ तब सुन लें राजन जी महाराज के ये भजन

Add Zee News as a Preferred Source

राजन जी महाराज के बारे में-
राजन जी महाराज के इस वीडियो पर फैंस ने रिएक्शन दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, जय श्री रामजी. वही एक अन्य ने लिखा रामहि केवल प्रेम पियारा, जनि लेहु सो जनि निहारा, जो प्रेम गली में आया नहीं, जय श्री राम. बता दें कि फेसबुक पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 1.5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है.

यह भी पढ़ें: 'सदा न रहेगा जमाना...', गरीब हो या अमीर सभी को सुन लेना चाहिए राजन जी महाराज का भजन!

TAGS

rajan ji maharaj bhajanRajan Ji Maharaj

Trending news

Bagaha News
बगहा में सरेआम गुंडागर्दी! मछली व्यापरी पर चाकू से किया जानलेवा हमला, तोड़े हाथ-पैर
Bagaha News
बगहा में हरेंद्र किशोर सिंह मेमोरियल क्रिकेट लीग 2025 का धूमधाम से हुआ शुभारंभ
Supaul News
सुपौल में दो लड़कियों ने की अनोखी शादी, गैस चूल्हा जलाकर लिए सात फेरे
Muzaffarpur News
'उर्दू विद्यालय के छात्र करते हैं अश्लील इशारे', छात्राओं ने कि शिकायत, पहुंचे ASP
Udit Narayan
CM नीतीश से मिलने पहुंचे दिग्गज गायक उदित नारायण, पवन सिंह को लेकर कह दी ये बात
Minister Dilip Jaiswal
बिहार के हैंडीक्राफ्ट्स को अब मिलेगा ग्लोबल प्लेटफॉर्म! उद्योग मंत्री ने दिए संकेत
Adarsh ​​Kumar
Gen-Z के आइडल हैं मोतिहारी के आदर्श कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात
Samrat Choudhary
सम्राट चौधरी ने युवाओं से किया वादा, कहा- एक-एक बिहारी को बिहार में दिलाऊंगा रोजगार
patna news
पटना में क्रिसमस और नए साल के जश्न का काउंटडाउन शुरू, आप यहां कर सकते हैं सेलिब्रेट
Bihar News
बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जारी की 19 माफिया की लिस्ट