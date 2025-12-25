'जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने', राजन जी महाराज के इस भजन से करें अपने दिन की शुरुआत

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज की कथा और भजन को श्रद्धालु बेहद पसंद करते हैं. उनके भजन को सुनकर मन को शांति मिलती है. यूट्यूब पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक नया भजन अपलोड किया गया है, जिसका नाम है रामहि केवल प्रेम पियारा. 10 घंटे में इस भजन को 4 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं.

'रामहि ही केवल प्रेम पियारा'

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'रामहि ही केवल प्रेम पियारा, जानि लेउ जो जान निहारा. जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने. जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने. जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने. जो वेद पढ़े और भेद करें, मन में नहीं निर्मलता आई. कोई कितना चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जानें. जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने. ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है. जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जानेगा. जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने. जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, क्यों... मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने. जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने. जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में.'

राजन जी महाराज के बारे में-

राजन जी महाराज के इस वीडियो पर फैंस ने रिएक्शन दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, जय श्री रामजी. वही एक अन्य ने लिखा रामहि केवल प्रेम पियारा, जनि लेहु सो जनि निहारा, जो प्रेम गली में आया नहीं, जय श्री राम. बता दें कि फेसबुक पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम पर 1.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है.

