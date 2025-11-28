भूत-प्रेतों के साथ बारात लेकर शादी करने पहुंच गए थे भगवान शिव, राजन जी महाराज ने सुनाई अद्भुत कथा

Rajan Jee Maharaj: आज शायद ही ऐसा कोई होगा जो राजन जी महाराज को न जानता हो. सभी उनके भजन को काफी पसंद करते हैं. 6 सितंबर 1982 को कोलकाता में राजन तिवारी के रूप में जन्मे राजन जी का जीवन आध्यात्मिकता से गहराई से जुड़ा रहा. बिहार के सीवान के एक ब्राह्मण परिवार से आने के कारण, उनका पालन-पोषण धार्मिक उत्साह से ओतप्रोत वातावरण में हुआ. उनके पिता शिवजी तिवारी स्वयं एक आध्यात्मिक गुरु थे, जिसके मार्गदर्शन में राजन जी महाराज रामचरितमानस की शिक्षाओं, दिव्य कथाओं और अन्य शिक्षाओं से समृद्ध हुए.

शिव विवाह प्रसंग सुन भावुक हुए श्रद्धालु

फिलहाल राजन जी महाराज ने होशियारपुर के दशहरा मैदान में शिव विवाह प्रसंग सुनाया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भावुक हो गए. राजन जी महाराज ने बड़े ही आदर और प्रेम के साथ शिव विवाह की कथा सुनाई. इस दौरान राजन जी महाराज ने श्रद्धालुओं के बताया कि किस प्रकार देवताओं के आग्रह पर जब भगवान शिव विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और ब्रह्मा जी मुहूर्त निकालते हैं. जिसके बाद विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती है. सभी देवता शिव जी विवाह की तैयारियों में लग जाते हैं, खुद सजने संवरने की धुन में जिसका विवाह है उसे ही संवारना भूल जाते हैं.

भगवान शिव का श्रृंगार अद्भूत

फिर शिव जी अन्य मौजूद भगवान से कहते हैं कि वह उन्हें सजा दें यानी उनका श्रृंगार कर दें. जिसके बाद वहां मौजूद देवता शिव जी को सजाने में लग जाते हैं और उनका ऐसा श्रृंगार करते हैं कि अन्य देवताओं को शिव जी का स्वरुप अत्यंत सुन्दर लगे, लेकिन जब उन्हें कोई और देखें तो डर जाए. शिव जी को सर्पो की माला और कुंडल पहनाया गया, उनकी जटाओं से उनका मुकुट तैयार किया गया. शिव जी का ऐसा रूप देखकर सभी देवता इस सोच में पड़ गए कि यदि ऐसे भगवान शिव की बारात लेकर गए तो फिर तो हो ही गया विवाह. वही, भगवान विष्णु ने कहा कि आगे चलें, अब जो होगा देखा जाएगा.

भगवान शिव की बारात में शामिल हुए भूत-प्रेत

सभी शिव जी को छोड़कर देवता आगे बढ़ गए. जब इस बात की जानकारी भगवान शिव को हुई तो उन्होंने कहा कि वे अपने सभी भक्तों को बुलाएं. शिव जी का आदेश मिलते ही भूत-प्रेत और समस्त सृष्टि के जीव भगवान की बारात में शामिल होने के लिए आने लगे और कैलाश पहुंचने लगे. हर तरफ हर-हर महादेव के जयकारे गुंजने लगे. सभी देवता राजा हिमालय के द्वार पर पहुंचे तो स्वागत में खड़े सभी गदगद हो गए कि जब बारात इतन सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा.

शिव जी को देखकर डर गए थे निवासी

एक ने तो भगवान विष्णु से ही कह दिया कि प्रभु आप दूल्हा है तो इसपर उन्होंने कहा कि नहीं वो अभी आ रहे हैं. कुछ देर बाद ही जब शिव जी भूत-प्रेतों के साथ वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर सभी डर गए और भागने लगे. फिर क्या था, भगवान विष्णु ने उनसे आग्रह किया कि वे अपना सुंदर रुप बनाए, जिसके बाद शिव जी ने सुंदर रुप धारण किया और पूरे-विधि विधान के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ. भगवान शिव विवाह की कथा को सुनकर वहां मौजूद लोग हर-हर महादेव के जयकारे लगाने लगे.