'सुत और तारा, वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा', राजन जी महाराज के इस भजन को सुनकर आंखों में आ जाएंगे आंसू

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज के भजन और कथा को भक्त श्रद्धालु काफी पसंद करते हैं. उनकी सभा में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल (Pujya Rajan Jee) पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. उनके चैनल पर एक नया भजन का वीडियो अपलोड हुआ है, जिसका नाम है, 'भज ले प्राणी, रे अज्ञानी, ये दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है.' इस भजन को शनिवार को ही उनके चैनल पर अपलोड किया गया है. इस वीडियो को अब तक 11 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

राजन जी महाराज का सुंदर भजन

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'भज ले प्राणी, रे अज्ञानी, ये दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है. झूठी काया, झूठी माया क्यों चक्कर में आया, इसी से अटक रहा है. भज ले प्राणी, रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है. नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में. कंचन सी काया तेरी, उलझी है विष योग्य मेल में. सुत और तारा, वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, कहां से भटक रहा है. भज ले प्राणी, रे अज्ञानी, ये दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है. भूला फिरे क्यों करें बंदे धन और वन के उमंग में. माता-पिता और बंधु कोई चले न तेरे संग में. मैं और मेरा तू और तेरा है माया का फेरा इसी में फटक रहा है. भज ले प्राणी, रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है. दुनिया अनेक भ्रमी प्रभु की कृपा से नर तन पाया है. झूठे जगत में फंस के हरी से न प्रेम बढ़ाया है, गीता गाए वेद बताए, गुरु बिना ज्ञान न आए, कहा तू भटक रहा है. भज ले प्राणी, रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है.'

भजन पर श्रद्धालुओं का रिएक्शन

इस भजन पर श्रद्धालुओं ने रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'धन्य है वो भूमि और वहां के लोग, जहां आपके श्री मुख से कथा सुनने को मिल रही है.' वही एक अन्य ने लिखा, 'महाराज आपके भजन को सुनकर मन को अत्यंत शांति मिलती है.' बता दें कि यूट्यूब पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार बिहार के सिवान जिले से ताल्लुकात रखता है.

