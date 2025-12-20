Advertisement
'कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद', राजन जी महाराज ने बता दिया भगवान की शरण में क्यों जाना चाहिए?

Rajan Ji Maharaj Bhajan: 'कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद' भजन को राजन जी महाराज ने श्रद्वालुओं को बड़े प्यार से सुनाया है. ये भजन उनके वायरल भजन में से एक हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड इस वीडियो को अब तक 15 मिलियन से अधिक व्यूज मिले चुके हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 20, 2025, 06:14 AM IST

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज ने श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय है. राजन जी महाराज के भजन को वो बड़े ही प्यार से और मग्न होकर सुनते हैं. उनके यूट्यूब चैनल Pujya Rajan Jee पर कई भजन अपलोड है. उन्हीं में से एक है, 'कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद.' राजन जी महाराज ने अपनी मधुर आवाज में इस भजन को अपने श्रद्धालुओं को सुनाया है. इस भजन के वीडियो को राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल (Pujya Rajan Jee) पर 5 साल पहले अपलोड किया गया है. अब तक इस वीडियो को 15 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. 

राजन जी महाराज का सुंदर भजन
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद. हर खुशी मिल जाएगी तुझे,  हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद. कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद. प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद. कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद. देख कर काली घटा को ऐ प्रभर मत हो निराश, देख कर काली घटा को ऐ प्रभर मत हो निराश, क्यों... बंद कलियां भी खिलेंगी ये रात ढल जाने के बाद, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण में आने के बाद. पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार,  पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पर सोया, डाल पर आने के बाद. कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद. जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, हां...  जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, रंग लाएगा ये साधन भेद मिट जाने के बाद. कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद. हर खुशी मिल जाएगी तुझे,  हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद.'

भगवान पर क्यों करें भरोसा
'कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद', भजन के माध्यम से राजन जी महाराज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें हरि शरण में क्यों जाना चाहिए और उनपर क्यों भरोसा करना चाहिए. यदि आप किसी बात से परेशान है या मन अशांत है तो राजन जी महाराज के इस भजन को सुन सकते हैं.  यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है.

यह भी पढ़ें: 'पकड़ लो बांह रघुराई...', राजन जी महाराज का ये भजन जरूर एक बार जरूर सुनें

