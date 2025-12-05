Advertisement
'सरकार, अदालत में ये गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी', सुबह-सुबह सुन लीजिए राजन जी महाराज का ये सुंदर भजन

Rajan Jee Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज श्रद्धालुओं को बड़े ही प्यार से भजन सुनाते हैं. 'यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी' उनके वायरल भजन में से एक हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड भजन को सभी घरों में सुबह-सुबह सुना जाता है. 

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 05, 2025, 08:42 AM IST

Rajan Jee Maharaj Bhajan: मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज बेहद सुंदर भजन सुनाते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग देखते भी है. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. लेकिन मूल रूप से उनका परिवार बिहार के सीवान जिले से ताल्कुल रखता है. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.41 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन अपलोड हुए हैं, उनमें से एक सबसे वायरल भजन 'यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी है'.

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज गाते हैं- 'यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी. दुख हारी हरी, दुखिया जन की. दुख केश हरेंगे कभी न कभी. जिस अंग की शोभा, सुहावनी है. जिस श्याम ने रंग में मोह ली है, उस रूप सुधा से सनेहियों के दृघ प्याले भरेंगे कभी न कभी. ये वहीं दर है जहां गिद्ध निषाद का आदर है, जहां ब्याध अजामिल का घर है. वही वेष बनाके उसी घर में हम जा कर के ठहरेंगे कभी न कभी. यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी. करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, चरणामृत पान कराया जिन्हें. सरकार-अदालत में ये गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी. यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी. हम द्वार पे आपके आके परे, मुद्दत से इसी जिद्द पर है अड़े. क्यों... अगर सिंधु तरे जो बड़े से बड़े तो ये बिंदु करेंगे कभी न कभी. यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी. दुख हारी हरी, दुखिया जन की. दुख केश हरेंगे कभी न कभी

उनके इस भजन को 1 साल पहले उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल (Pujya Rajan Jee) पर अपलोड किया गया है. इस वीडियो को अब तक 1 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. ये भजन राजन जी महाराज के वायरल भजन में से एक है. वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट भी किया है. एक ने कमेंट कर लिखा- इस भजन को सुनने के बाद क्या सुबह, क्या शाम और क्या रात, हर क्षण यही भजन जुबां पर आ रही है. सिया राम. वही, एक अन्य ने लिखा- दिल को छू लेने वाला भजन जय हो राजन जी महराज, जय सीताराम, सीताराम सीताराम. वही, एक तीसरे यूजर ने कमेंट कर लिखा, सबसे सुंदर भजन, मैं तो इसे हर पल सुनना पसंद करता हूं. एक और श्रद्धालु ने कमेंट कर लिखा- प्रभु  आपकी आवाज में बहुत ही अद्भुत है प्रति दिन सुबह आपके दर्शन करने का मन कर्ता है  इस जीवन मे एक बार दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो, जय प्रभु.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Rajan Jee Maharaj Bhajan

