'कहां कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या', सुबह-सुबह राजन जी महाराज का ये भजन जरूर सुनें

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल कई भजन के वीडियो अपलोड है. उनमें से एक है, 'उलझ मत दिल इन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या'. ये भजन श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 05, 2026, 06:23 AM IST

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज के भजन और कथा को श्रद्धालु बड़े पसंद से सुनते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज (Pujya Rajan Jee) के 4,45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है, वे अपने चैनल (Pujya Rajan Jee) पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. साथ ही एक और Pujya Rajan Ji Official नाम से चैनल है, इस पर भी भजन और कथा के वीडियो अपलोड होते हैं. इस चैनल पर 2 साल पहले अपलोड हुआ ये भजन 'उलझ मत दिल इन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या' श्रद्धालुओं को काफी पसंद है. इस वीडियो पर अब तक 343k से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

राजन जी महराज ने सुनाया ये भजन
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'उलझ मत दिल इन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या. क्यों, सहारे छूट जाते हैं. सहारों का भरोसा क्या. तू सम्बल नाम का लेकर किनारों से किनारा कर, किनारों से किनारा कर. क्यों, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या. अलझ मत दिल इन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या. पथिक तू अक्लमंदी पर विचारों पर न इतराना, विचारों पर न इतराना. कहां कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या. अलझ मत दिल इन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या.' 

भजन पर श्रद्धालुओं का रिएक्शन
इस भजन पर श्रद्धालुओं ने रिएक्शन भी दिया है, एक ने कमेंट कर लिखा, 'आज अचानक दोस्तों के साथ सर्द के सुहाने मौसम में महाराज  जी के इस प्यारे और सच्चे भजन को सुनने का मन हुआ' वही किसी ने सीता-राम तो किसी ने दिल वाला इमोजी बनाकर भजन के प्रति अपना प्यार दिखाया है. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4,45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है, फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4,4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1,5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है, उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सिवान जिले से ताल्लुकात रखता है.

