Rajan Ji Maharaj: सीवान के लाल राजन जी महाराज की कथा और भजनों का जादू, झूमने को मजबूर हुए श्रद्धालु

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के कई भजन सोशल मीडिया पर वायरल हैं. साथ ही फैंस उनकी कथा को भी काफी पसंद करते हैं. 

Jan 12, 2026, 09:05 AM IST

Rajan Ji Maharaj: सीवान के लाल राजन जी महाराज की कथा और भजनों का जादू, झूमने को मजबूर हुए श्रद्धालु (इमेज क्रेडिट-राजन जी महाराज यूट्यूब)
Rajan Ji Maharaj: सीवान के लाल राजन जी महाराज की कथा और भजनों का जादू, झूमने को मजबूर हुए श्रद्धालु (इमेज क्रेडिट-राजन जी महाराज यूट्यूब)

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के भजन और कथा सभी बहुत पसंद करते हैं. इसका दृश्य हमें उनकी सभा में भी देखने को मिलता है. यूट्यूब पर राजन जी महाराज काफी एक्टिव हैं, रोजाना उनके चैनल पर भजन और कथा के वीडियो अपलोड होते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज से 4.45 मिलियन से अधिक लोग जुड़े हुए हैं. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई भजन के वीडियो अपलोड हैं, उनमें से एक है, 'अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं'. उन्होंने इतने प्यार से भजन सुनाया कि इसे सुनकर भक्त भी भावुक हो उठे.

'सिया-राम कह दिया है जो राह में मिले हैं'
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'अरे हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं. सिया-राम कह दिया है जो राह में मिले हैं. हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा. पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा. जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं. हम तो हमारी मस्ती में बस डूबते चले हैं. ऐलान कर दिया है, दुनिया में हम निराले. शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा लें. अब रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं. हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं.'

भजन पर श्रद्धालुओं ने किया रिएक्ट
भजन पर श्रद्धालुओं ने अपना रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'जय सियाराम कोटि-कोटि प्रणाम गुरु महाराज जी चरण स्पर्श करती हूं'. एक अन्य ने कमेंट कर लिखा, 'जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम.' ये भजन 5 महीने पहले उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसे अब तक 132k से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. बता दें कि राजन जी महाराज का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार सिवान जिले से हैं. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है.

यह भी पढ़ें: Makar Sankranti 2026: सज गया गयाजी का बाजार, तिलकुट खींच रहे ग्राहकों का ध्यान

