महाशिवरात्रि स्पेशल: बक्सर से देवघर और मुजफ्फरपुर तक उमड़ा श्रद्धा का समंदर; 'बम-बम भोले' के जयघोष से गूंजा बिहार-झारखंड

पटना/बक्सर/देवघर: आज महाशिवरात्रि के अवसर पर बिहार और झारखंड के शिवालयों में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा है कि सुबह 3 बजे से ही मंदिरों के पट खुलते ही भक्तों की कतारें कई किलोमीटर लंबी हो गईं. विश्वामित्र की नगरी बक्सर से लेकर बाबा नगरी देवघर तक, हर तरफ केसरिया सैलाब और महादेव की भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है.

1. बक्सर: 'ब्रह्मेश्वर नाथ' और 'रामेश्वर नाथ' में भारी भीड़

बक्सर में सुबह से ही श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई और पात्रों में गंगाजल लेकर मंदिरों की ओर कूच किया.

प्रशासनिक मुस्तैदी: भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल ने मोर्चा संभाल रखा है. बैरिकेडिंग के जरिए भक्तों को सुरक्षित जलाभिषेक कराया जा रहा है.

2. मुजफ्फरपुर: बाबा गरीबनाथ का 'शाही अभिषेक'

उत्तर बिहार के 'देवघर' कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर में लाखों की संख्या में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया.

सुरक्षा: शहर के ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है और पूरे मंदिर परिसर की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है.

3. देवघर (झारखंड): बाबा बैद्यनाथ धाम में आस्था की 'महा-कतार'

झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग पर जल अर्पण करने के लिए श्रद्धालुओं की कतार 5 से 8 किलोमीटर तक लंबी हो गई है.

विशिष्ट व्यवस्था: 'शीघ्रदर्शनम' और आम कतारों के जरिए श्रद्धालुओं को नियंत्रित किया जा रहा है. शिव बारात की तैयारी को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है.

4. पटना: अजगैबीनाथ और अन्य शिवालयों में उत्सव

राजधानी पटना के बोरिंग रोड शिव मंदिर, खाजपुरा शिव मंदिर और अन्य प्रमुख मंदिरों में भव्य सजावट की गई है. शाम को निकलने वाली 'शिव बारात' आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेगी, जिसमें हजारों की संख्या में झांकियां शामिल होंगी.