Bihar Religion

Makar Sankranti 2026: सज गया गयाजी का बाजार, अलग-अलग आकार के तिलकुट खींच रहे ग्राहकों का ध्यान

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:20 AM IST

Makar Sankranti 2026: बिहार में मकर संक्रांति (खिचड़ी) को लेकर एक अलग ही धूम देखने को मिलती है. इस मौके पर तिलकुट की खरीदारी के लिए दुकानों पर भीड़ दिखने लगी है, क्योंकि आज से 2 दिन बाद यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाना है. कड़ाके की ठंड है, पर बाजार गुलजार है. गया का तिलकुट देशभर में फेमस है, जिले के कई बाजारों में अलग-अलग प्रकार के तिलकुट खरीदारों का मन लुभा रहे हैं.

शहर के मेन रोड से लेकर अन्य प्रमुख बाजारों में तिलकुट की दुकानें मौजूद हैं. बीते साल की तुलना में तिलकुट की कीमतों में बढ़ोतरी जरूर हुई है, लेकिन फिर भी लोग उतने ही उत्साह के साथ तिलकुट खरीद रहे हैं. 

मकर संक्रांति में तिलकुट की मांग
गयाजी के बाजार में तिलकुट 250 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है. मकर संक्रांति में तिलकुट की मांग इतनी होती है कि कारीगर एक महीने से इसकी तैयारी करने में जुटे हुए हैं. मकर संक्रांति से पहले ही घर-घर में पर्व की तैयारियां शुरू हो चुकी है. लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. खिचड़ी के मौके पर पूरे बिहार में ही बेटी के ससुराल में तिलकुट-लाई देने का रिवाज है. इसे लेकर बाजारों में और अधिक रौनक दिख रही है.

ऐसे तैयार होता है तिलकुट
बता दें कि तिलकुट बनाने के लिए सफेद तिल और गुड़ या चीनी की चाशनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे विशेष धातु से पीट कर तैयार किया जाता है. इस पिटाई से कुरकुरापन और एक अनोखा स्वाद आता है जो मशीनों से नहीं आ सकता. इसी कारण गयाजी का तिलकुट काफी प्रसिद्ध है. इतना ही नहीं, सर्दियों में तिलकुट सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. तिल और गुड़ दोनों ही सेहत के लिए फायदेमंद साबित होते हैं जो शरीर को गर्म रखते हैं.

