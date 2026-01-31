Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज की सुरीली आवाज में गूंजा 'मंगलाचरण', श्रद्धालुओं का आया पसंद

Rajan Ji Maharaj Bhajan: पूज्य राजन जी महाराज अपने कथा और भजन को लेकर श्रद्धालुओं को काफी पसंद आते हैं. हर-घर में सुबह-सुबह उनके भजन को जरूर सुना जाता है.
Rajan Ji Maharaj Bhajan: लोकप्रिय और प्रभावशाली कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज आज आध्यात्म की दुनिया में अपनी जगह बना चुके हैं. उनका जन्म 6 सितंबर 1982 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक मध्यमवर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था. हालांकि, उनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई हैं. उनका पैतृक गांव बिहार के सीवान जिले में स्थित है. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनके यूट्यूब चैनल 'पूज्य राजन जी' ऑफिशियल पर अपलोड हुआ 'मंगलाचरण' फैंस को काफी पसंद आ रहा है. इसे अब तक 9.5k से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.
राजन जी महाराज का भजन
लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये॥
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेंद्रहारम्। सदा बसंतं हृदयारबिंदे भवं भवानीसहितं नमामि॥
मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये॥
सीताराम चरण रति मोरे, अनुग्रह तोरे। जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा, करहु सुबेगि दास मैं तोरा॥
श्री रामचंद्र की महिमा: माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने॥
तुलसीदास जी एवं जगत वंदना: बंदऊँ श्री तुलसी के चरण, जिनकी जग का। सिय राम मय सब जग जानी, करहुं प्रणाम जोरि जुग पानी॥
मंगलाचरण फैंस को आया पसंद
बता दें कि राजन जी महाराज प्रेममूर्ति पूज्य संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज को अपना आराध्य और गुरु मानते हैं और उन्हीं की प्रेरणा से आध्यात्म की दुनिया में कदम रखा था. राजन जी महाराज के कई भजन सोशल मीडिया पर वायरल है. लोग उन्हें सुनना काफी पसंद करते हैं. इस भजन पर फैंस ने अच्छा रिएक्शन दिया है. एक फैन ने कमेंट कर लिखा, 'जय जय श्री सीता राम जी बहुत सुंदर गुरु जी जय श्री राम'. वही एक अन्य ने कमेंट कर लिखा, 'महाराज आपके मुख से इसे सुनकर आनंद आ गया.'
