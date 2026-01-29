Rajan Ji Maharaj Bhajan: 'नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे', राजन जी महाराज के सुरीले सुरों में डूबे श्रद्धालु

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज का भजन 'नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे', श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है. इस भजन को खबर लिखे जाने तक 12 हजार व्यूज मिले हैं.
Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के कथा और भजन को श्रद्धालु काफी पसंद पसंद करते हैं. यूट्यूब पर कथावाचक को बड़ी संख्या में लोग फॉलो भी करते हैं. उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ ये भजन नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे श्रद्धालुओं के बीच काफी लोकप्रिय हो रहा है. इस गाने का वीडियो 5 दिन पहले ही अपलोड हुआ है, जिसे अब तक 12k से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. बता दें कि राजन जी महाराज के दो यूट्यूब चैनल है. एक का नाम Pujya Rajan Jee और दूसरे का नाम Pujya Rajan Jee official है.
'पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे'
राजन जी महाराज का भजन- 'नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे. करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज देह हरि ने दिया. क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे. चाहे हो तुम पतित या पवित्र आत्मा, चाहे हो तुम पतित या पवित्रात्मा. गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे. दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो, राम निज दास के तुम गाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे. सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम. नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे.'
भजन पर राजन जी महाराज के फैंस ने काफी अच्छा रिस्पॉस दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा- 'प्रभु जी के श्री चरणों में उमर भर का ठिकाना है'. वही एक अन्य ने लिखा, 'श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम श्री सीताराम हनुमान' बता दें कि राजन जी महाराज का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार सिवान जिले से हैं. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है.