'पकड़ लो बांह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे', राजन जी महाराज का ये भजन सुन भक्ति में डूब जाएंगे, एक बार जरूर सुनें

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज ने भजन और कथा के माध्यम से श्रद्धालुओं के दिल में एक खास जगह बना ली है. राजन जी महाराज के भजन को सुनना भक्त बेहद पसंद करते हैं. उनके कई भजन यूट्यूब चैनल Pujya Rajan Jee पर अपलोड है. उन्हीं में से एक है, बाबा तेरी जटा में बहती है गंग धारा, पकड़ लो बांह रघुराई. राजन जी महाराज ने अपनी मधुर आवाज में इस भजन को सुनाया है. इस भजन के वीडियो को राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर 6 साल पहले अपलोड किया गया है. खबर लिखे जाने तक तक इस वीडियो को 15 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

'पकड़ लो बांह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे'

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'पकड़ लो बांह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे. डगर ये अगम अंजानी, पथित मैं मूंढ अज्ञानी. डगर ये अगम अंजानी, पथिक मैं मूंढ अज्ञानी. संभालोगे नहीं राघव, तो कांटे चुभ जाएंगे. पकड़ लो बांह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे. नहीं वो हित बेरानो का, नहीं तैराक मैं पक्का. नहीं वो हित बेरानो का, नहीं तैराक मैं पक्का. कृपा का सेतु बंधन हो, तो प्रभु हम खुब आएंगे. पकड़ लो बांह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे. नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मन चंचल. नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मन चंचल. निहारेंगे मेरे अवगुण, तो प्रभु जी ऊब जाएंगे. पकड़ लो बांह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे. प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन.प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन. शिकारी चल जिधर प्रहलाद जी और घूम जाएंगे. पकड़ लो बांह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे.'

भजन को सुनकर मन होगा शांत

भजन के माध्यम से राजन जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आप हमारा हाथ पकड़ लीजिए, नहीं तो हम डूब जाएंगे.यदि आप किसी बात से परेशान है या शांति चाहते हैं तो राजन जी महाराज के इस भजन को सुन सकते हैं. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.41 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है.