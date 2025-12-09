Advertisement
'राम कहने से तू तर जाएगा...', दुखी हो मन शांत कर देगा राजन जी महाराज का ये मधुर भजन

Rajan Jee Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज का भजन 'राम कहने से तू तर जाएगा' को सुनकर आपके अशांत मन को शांति मिलेगी. सुबह-सुबह इस भजन को सुनकर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं. 

Dec 09, 2025, 06:46 AM IST

Rajan Jee Maharaj Bhajan: 'राम कहने से तू तर जाएगा' भजन को मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज ने सुनाया है, जो उनके यू्ट्यूब चैनल पर अपलोड है. इस भजन को सुनकर आपके काफी अच्छा महसूस होगा. यदि आप किसी बात को लेकर परेशान है, मन अशांत है तो इस भजन को अवश्य सुनें. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजन जी महाराज के भजन को बड़ी संख्या में लोग देखते हैं. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.42 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन अपलोड हुए हैं, राम कहने से तू तर जाएगा है.

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा और अंत में पार भव से उतर जाएगा. राम कहने से तर जाएगा. सब कहेंगे कहानी तेरे, जग कहेगा कहानी तेरे. कब, काम ऐसा जो कर जाएगा. राम कहने से तर जाएगा. इनकी करुणा से नर तन मिला, प्रभु की करुणा से नर तन मिला. सावधान रहिए, क्या पता फिर किधर जाएगा. राम कहने से तर जाएगा. इनके आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला. दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा. होगी घर-घर में चर्चा तेरी, कब जिस गली से गुजर जाएगा. राम कहने से तर जाएगा. सीता-राम, सीता-राम, सीता-राम, सीता-राम, सीता-राम, सीता-राम, सीता-राम. राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा.

उनके इस भजन को 3 हफ्ते पहले ही उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल Pujya Rajan Jee पर अपलोड किया गया है. इस वीडियो को अब तक 25 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. यदि आपका मन अशांत हो या आप असहस महसूस कर रहे हैं तो राजन जी महाराज का ये भजन सुनकर आपको आराम जरूर मिलेगा. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्कुल रखता है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!

