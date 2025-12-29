Advertisement
Rajan Ji Maharaj Bhajan: भक्ति में झूमने को मजबूर कर देंगे राजन जी महाराज के ये 3 वायरल भजन, एक बार तो जरूर सुनें

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के कई भजन सोशल मीडिया पर वायरल है. श्रद्धालुओं को उनकी कथा और भजन काफी पसंद आती हैं. पकड़ लो बाह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे, जिंदगी एक किराए का घर है, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद उन्हीं में शामिल हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 29, 2025, 07:49 AM IST

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज के भजन और कथा को भक्त बड़े प्यार से सुनते हैं, जब भी उनकी सभा का आयोजन होता है भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई ऐसे भजन है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. नीचे खबर में उनके तीन वायरल भजन का जिक्र किया गया है.

राजन जी महाराज के 3 वायरल भजन
राजन जी महाराज के वायरल भजन में एक है 'कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद'. इस भजन को 5 साल पहले उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था. इस वीडियो पर अब तक 15 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इसके लिरिक्स इस प्रकार है- कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद. हर खुशी मिल जाएगी तुझे, चरणों में झुक जाने के बाद. प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद. देख कर काली घटा को ऐ प्रभर मत हो निराश. क्यों... बंद कलियां भी खिलेंगी ये रात ढल जाने के बाद. पूछो इन फूलों से जाकर छाई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पर सोया, डाल पर आने के बाद. जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, हां...  जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा, रंग लाएगा ये साधन भेद मिट जाने के बाद. कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद. 

'पकड़ लो बाह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे'
कथावाचक राजन जी महाराज के वायरल भजन में 'पकड़ लो बाह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे' है. इस भजन को 4 साल पहले उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था. इस वीडियो पर अब तक 15 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. डगर ये अगम अंजानी, पथित मैं मूंढ अज्ञानी.  डगर ये अगम अंजानी, पथिक मैं मूंढ अज्ञानी. संभालोगे नहीं राघव, तो कांटे चुभ जाएंगे. नहीं वो हित बेरानो का, नहीं तैराक मैं पक्का. नहीं वो हित बेरानो का, नहीं तैराक मैं पक्का. कृपा का सेतु बंधन हो, तो प्रभु हम खुब आएंगे. पकड़ लो बाह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे. नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मन चंचल. नहीं है बुद्धि विद्या बल, माया में डूबी मन चंचल. निहारेंगे मेरे अवगुण, तो प्रभु जी ऊब जाएंगे. प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन.प्रतीक्षा रत है ये राजन, शरण ले लो सिया साजन. शिकारी चल जिधर प्रहलाद जी और घूम जाएंगे. पकड़ लो बांह रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे.'

'जिंदगी एक किराए का घर है'
राजन जी महाराज के वायरल भजन में एक 'जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा' है. इस भजन को 6 साल पहले उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था. इस वीडियो पर अब तक 5.3 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने के लिरिक्स इस प्रकार है- जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा. मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका, कर गई मौत रावण का फंका, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा. रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा. पांव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पर चलना पड़ेगा. ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना. ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा. ये तस्वुर ये जोश और जवानी, चंद लम्हों की है कहानी. एजी आज शाम तक देख लेना,  चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा. जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा.'

