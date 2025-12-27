Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3054808
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

'बइठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गईल', राजन जी महाराज के इस भजन का क्या है अर्थ? यहां जानें

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज का ये भजन 'बइठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग गईल' श्रद्धालुओं को काफी पसंद आया है. उनके इस भजन को अब तक 10 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

|Last Updated: Dec 27, 2025, 06:53 AM IST

Trending Photos

'बइठल रोवेली गुजरिया हो', राजन जी महाराज के इस भजन का क्या है अर्थ? ( ईमेज क्रेडिट: राजन जी महाराज यूट्यूब)
'बइठल रोवेली गुजरिया हो', राजन जी महाराज के इस भजन का क्या है अर्थ? ( ईमेज क्रेडिट: राजन जी महाराज यूट्यूब)

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के भजन और कथा को श्रद्धालु काफी पसंद करते हैं. जब भी उनकी सभा का आयोजन होता है भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. उनके भजन को सुनकर मन को बेहद शांति मिलती है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन और कथा अपलोड है. उनमें से एक वायरल भजन है, 'बइठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग गईल'. इस वीडियो को राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर11 साल पहले अपलोड किया गया था और खबर लिखे जाने तक इसे 10 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

'बइठल रोवेली गुजरिया हो'
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'बइठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग गईल. कईसे जाईब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गईल. बइठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग गईल (राजन जी महाराज कहते हैं कि कपड़े में दाग लग जाने पर सर्फ-साबुन से धुला जा सकता है, लेकिन जीवन में लगे दाग को कोई नहीं धो सकता), कईसे जाएब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गईल. (राजन जी महाराज कहते हैं, कोई भी जीव जिसे मालूम हो जाए कि अब बस 5-10 मिनट में मुझे जाना है, तब वो सोचता है कि मैंने ये पाप किया, पुण्य किया. लेकिन उस समय सोचने से क्या फायदा. क्यों), आईल बा गवनवा के हमरा संदेशवा, जाए के हमरा बा पियवा के देशवा. कांच बाटे हमरो उमरिया हो. चुनरिया में दाग लाग गईल. बइठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग गईल शरीर पाकर भगवान ने भेजा, बोले जाओ बचकर रहना, लेकिन यहां रहकर... नईहर में चारगो (काम,क्रोध, मद, लोभ ये चार मित्र) यार बनवनी, दिन रात इनही से नयना लड़वली, इनके सुतवनी सेजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गईल. कइसे जाइ पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गईल.' 

भजन पर श्रद्धालुओं का रिएक्शन
इस भजन पर श्रद्धालुओं ने रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'मन अंदर से तृप्त हो जाता है आपका भजन सुन कर.' वही एक अन्य ने लिखा, 'जिसके भीतर में भगवान की भक्ति है और अगर वो आपको सुनेगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो आपका ही हो जाएगा.' यूट्यूब पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

rajan ji maharaj bhajanRajan Ji Maharaj

Trending news

Katihar News
ठंड के कहर में राहत की रौशनी, मनिहारी में जरूरतमंदों के लिए खुले निःशुल्क आश्रय
Patna Schools closed
पटना में स्कूलों की छुट्टी बढ़ी, भीषण ठंड को लेकर DM ने जारी किया ये आदेश
Araria weather
Araria weather: पछुआ हवा और शीतलहर से कांपा फारबिसगंज, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित
Rohtas Ropeway Accident
रोहतास में ट्रायल के दौरान ही गिरा रोपवे, ताश के पत्तों की तरह उखड़े खंभे
President Droupadi Murmu
आंखों में आंसू और पैरों में रफ्तार, गरीबी को मात देकर अनुष्का बनीं देश की राष्ट्रीय
Katihar News
'हे भगवान! बंदरों से मुक्ति दिला दो', परेशान गांव वाले लगा रहे प्रशासन से गुहार
Jharkhand news
अब एक क्लिक पर मिलेगी मदद, झारखंड में मोबाइल ऐप से बुक होगी 108 एंबुलेंस
Hockey India League
28 दिसंबर से रांची पर छा जाएगा हॉकी का खुमार, कई सेलिब्रिटी करेंगे परफॉर्म
BBMKU
BBMKU: नाम नहीं पुकारे जाने से नाराज 3 विधायकों का वॉकआउट, कुलपति पर लगाए गंभीर आरोप
Bihar News
'बांग्लादेशियों के लिए कागज बनाने वाले को नहीं बख्शेंगे, श्मशान तक पीछा करेंगे'