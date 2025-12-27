'बइठल रोवेली गुजरिया हो, चुनरिया में दाग गईल', राजन जी महाराज के इस भजन का क्या है अर्थ? यहां जानें

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के भजन और कथा को श्रद्धालु काफी पसंद करते हैं. जब भी उनकी सभा का आयोजन होता है भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. उनके भजन को सुनकर मन को बेहद शांति मिलती है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन और कथा अपलोड है. उनमें से एक वायरल भजन है, 'बइठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग गईल'. इस वीडियो को राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर11 साल पहले अपलोड किया गया था और खबर लिखे जाने तक इसे 10 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

'बइठल रोवेली गुजरिया हो'

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'बइठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग गईल. कईसे जाईब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गईल. बइठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग गईल (राजन जी महाराज कहते हैं कि कपड़े में दाग लग जाने पर सर्फ-साबुन से धुला जा सकता है, लेकिन जीवन में लगे दाग को कोई नहीं धो सकता), कईसे जाएब पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गईल. (राजन जी महाराज कहते हैं, कोई भी जीव जिसे मालूम हो जाए कि अब बस 5-10 मिनट में मुझे जाना है, तब वो सोचता है कि मैंने ये पाप किया, पुण्य किया. लेकिन उस समय सोचने से क्या फायदा. क्यों), आईल बा गवनवा के हमरा संदेशवा, जाए के हमरा बा पियवा के देशवा. कांच बाटे हमरो उमरिया हो. चुनरिया में दाग लाग गईल. बइठल रोवेली गुजरिया हो चुनरिया में दाग गईल शरीर पाकर भगवान ने भेजा, बोले जाओ बचकर रहना, लेकिन यहां रहकर... नईहर में चारगो (काम,क्रोध, मद, लोभ ये चार मित्र) यार बनवनी, दिन रात इनही से नयना लड़वली, इनके सुतवनी सेजरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गईल. कइसे जाइ पिया के नगरिया हो, चुनरिया में दाग लाग गईल.'

भजन पर श्रद्धालुओं का रिएक्शन

इस भजन पर श्रद्धालुओं ने रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'मन अंदर से तृप्त हो जाता है आपका भजन सुन कर.' वही एक अन्य ने लिखा, 'जिसके भीतर में भगवान की भक्ति है और अगर वो आपको सुनेगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो आपका ही हो जाएगा.' यूट्यूब पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं.