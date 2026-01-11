'मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है', जब राजन जी महाराज ने सुनाया ये भजन, झूम उठे भक्त

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के भजन और कथा को श्रद्धालु बेहद पसंद करते हैं, जब भी कहीं पर वे प्रवचन देते हैं तो काफी भीड़ देखने को मिलती है. यूट्यूब पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग देखते हैं, वहां वे भजन और कथा वे वीडियो शेयर करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक नया भजन अपलोड है, 'करते हैं मेरे राम जी, मेरा नाम हो रहा है'. उन्होंने इतने प्यार से भजन सुनाया कि इसे सुनकर भक्त भी झूम उठे. इस भजन के माध्यम से राजन जी महाराज ने ये भी बताया है कि हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए.

'मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है'

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'करते हैं मेरे राम जी, मेरा नाम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. पतवार के बिना ही, मेरी नाव चल रही है. हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है. करता नहीं हूं कुछ भी, फिर भी सब काम हो रहा है. करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. मैं तो नहीं हूं काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं. तेरी कृपा से राघव ये कमाल हो रहा है. करते हैं मेरे राम जी, मेरा नाम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. तूफान-आंधियों में तूमने ही मुझको थामा, तुम कृष्ण बनकर आए, मैं जब बना सुदामा. तेरा कर्म ये मुझपर सरेआम हो रहा है. मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है. करते हैं मेरे राम जी और मेरा नाम हो रहा है.'

भजन पर श्रद्धालुओं का रिएक्शन

भजन पर श्रद्धालुओं ने अपना रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'राजन जी महाराज, आपकी वाणी में साक्षात सरस्वती माता विराजमान है'. एक अन्य ने कमेंट कर लिखा, 'राजन जी महाराज, कितना सुंदर भजन गाया है. ये भजन कल (10 जनवरी) उनके चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसे अब तक 4 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. राजन जी महाराज का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार सिवान जिले से ताल्लुक रखता है. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है.

