'सदा न रहेगा जमाना किसी का', गरीब हो या अमीर सभी को सुन लेना चाहिए राजन जी महाराज का ये भजन

Rajan Jee Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज का ये भजन 'नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का' श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है. राजन जी महाराज ने बड़े प्यार से इस भजन को सुनाया है. इस भजन के कैप्शन में लिखा हुआ है, 'अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो बस शाम सुबह ये भजन सुनें.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 17, 2025, 11:34 AM IST

Rajan Jee Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज बहुत सुंदर भजन सुनाते हैं. राजन जी महाराज के कई भजन उनके यूट्यूब चैनल Pujya Rajan Jee पर अपलोड है. उन्हीं में से एक है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का. राजन जी महाराज ने अपनी मधुर आवाज में इस भजन को सुनाया है. इस भजन के माध्यम से राजन जी महाराज कहते हैं कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, ये जमाना हमेशा के लिए किसी का नहीं रहा है. इस भजन के वीडियो को मंगलवार (16 दिसंबर) को अपलोड किया गया है और अब तक इसे 7.1K व्यूज मिल चुके हैं. 

'नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का'
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज करते हैं, 'नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का. क्यों महाराज, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का. आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सिर तुझको आखिर में झुकाना पड़ेगा. वहां न चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का. ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी. नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का. नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का. पहले तो हम अपने आप को संभारे, हक नहीं हमको बुराई औरो में निकाले. बुरा है बुरा जग में बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का. सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का.'

सुबह-शाम सुनें राजन जी महाराज का भजन
इस भजन के कैप्शन में लिखा हुआ है, 'अगर कोई काम नहीं बन रहा है तो बस शाम सुबह ये भजन सुनें! श्री राम करेंगे हर बिगड़ा काम'. इस भजन को सुनकर आपको काफी अच्छा लगेगा. यदि आप किसी बात से परेशान है या शांति चाहते हैं तो इस भजन को सुन सकते हैं. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.41 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है.

