'आइए आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे और ना जाइए', जब भी आप उदास हो तो राजन महाराज का ये भजन सुन लेना

Rajan Jee Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज का भजन 'आइए आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे और ना जाइए' को सुनकर आपके अशांत मन को शांति मिलेगी. सुबह-सुबह इस भजन को सुनकर दिन की शुरुआत कर सकते हैं.
Rajan Jee Maharaj Bhajan: 'आइए आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे और ना जाइए' भजन को राजन जी महाराज ने सुनाया है, जो उनके यू्ट्यूब चैनल पर अपलोड है. इस भजन को सुनकर आपके काफी अच्छा महसूस होगा. यदि आप किसी बात को लेकर परेशान है, मन अशांत है तो इस भजन को अवश्य सुनें. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजन जी महाराज के भजन को बड़ी संख्या में लोग देखते हैं. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.42 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन अपलोड हुए हैं, आइए आइए राम जी आइए.
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, आइए आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे और ना जाइए. आइए आइए राम जी आइए, आके दिल से मेरे और ना जाइए. आइए आइए राम जी आइए. राम जी मालियों के पास गए मुस्कुराते हुए, माली बोले ये क्या है-क्यों मुझे देख कर हस रहे हो सनम, इस हसी पे मैं लुटता रहूं हर जनम, कुछ हसी मेरे झोली में भर जाइए. आके दिल से मेरे और ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए. राम जी पास जाकर बोले आप कहिए तो हम पुष्ष लेने भीतर चले जाएं. क्या कहा फिर से कहना जरा, दो घड़ी ही सही प्रभु ठहरना जरा. मन के मंदिर में राघव समा जाइए. आके दिल से मेरे और ना जाइए, आइए आइए राम जी आइए.
उनके इस भजन को 2 महीने पहले ही उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल Pujya Rajan Jee पर अपलोड किया गया है. इस वीडियो को अब तक 13 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. यदि आपका मन अशांत हो या आप असहस महसूस कर रहे हैं तो राजन जी महाराज का ये भजन सुनकर आपको आराम जरूर मिलेगा. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है.