'हरे राम हरे-हरे बोल भैया घरे-घरे', राजन जी महाराज ने सुनाया ऐसा भजन कि झूम उठे भक्त

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 02, 2025, 08:40 AM IST

Trending Photos

Rajan Jee Maharaj Bhajan: मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज के भजन को सभी सुनना बेहद पसंद करते हैं. उनके यूट्यूब चैनल पूज्य राजन जी (Pujya Rajan Jee) पर एक नया भजन का वीडियो अपलोड किया गया है. जिसमें राजन जी महाराज भजन सुना रहे हैं. भजन है 'हरे राम हरे-हरे बोल भैया घरे-घरे'. उनके इस भजन को आज ही (2 दिसंबर) उनके ऑफिशियल यूट्यूब पर शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. आइए जानते हैं इस भजन के बारे में-

राजन जी महाराज भजन सुनाते हुए गा रहे हैं- हरे राम हरे हरे, बोल भैया घरे-घरे. जउने हउवे सीता-राम, उहे हउए राधे-श्याम. अंतर न केहू करे, गाव भैया घरे-घरे.  हरे राम हरे-हरे, बोल भैया घरे-घरे. मुंहवे में फरे ला इ, ना हीं कबहू सरे लाइ, अगिवो में  ना ही जरे गाव भैया घरे-घरे. हरे राम हरे-हरे, बोल भैया घरे-घरे. अवसर ना अइसन आई, नर तन मिलल बा भाई, बइठीं बोल चाहे खड़े-खड़े, गाव भैया हरे-हरे. हरे राम हरे-हरे बोल भैया घरे-घरे. गाके गइले दास गयित्री, राजन सुन साचे जिक्री. नमवे से कालो डरे, गाव भैया हरे-हरे. हरे राम हरे-हरे बोल भैया घरे-घरे.

बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.41 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. राजन जी महाराज का घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार बिहार के सिवान जिले से हैं.

