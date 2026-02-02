Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

राजन जी महाराज की मधुर वाणी का जादू; 'त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवां' भजन फैंस को भाया

Rajan Ji Maharaj Bhajan: 'त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवां', भजन फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. इसे 11 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Feb 02, 2026, 08:13 AM IST

राजन जी महाराज की मधुर वाणी का जादू;'त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवां' भजन फैंस को भाया (इमेज क्रेडिट- राजन जी महाराज यूट्यूब चैनल)
राजन जी महाराज की मधुर वाणी का जादू;'त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवां' भजन फैंस को भाया (इमेज क्रेडिट- राजन जी महाराज यूट्यूब चैनल)

Rajan Ji Maharaj Bhajan: प्रसिद्ध कथावाचक पूज्य राजन जी महाराज ने अपनी मधुर वाणी और भावपूर्ण शैली से आज लाखों श्रद्धालुओं के दिलों में एक विशेष जगह बना लिया है. उनकी कथाएं और भजन भक्तों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं, जिसकी झलक उनके यूट्यूब चैनल पर संख्या देखने को मिलती है. उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ 'त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवां.' दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

राजन जी महाराज का भजन
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवां. बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवां. जहां ब्रह्म राम शिशु गलियन में खेलें, अजुरी में भरी-भरी धूरी सिर मेले. जहां नाक बहूं चले, हाय! जहां नाक बहूं चले कलि दप-दउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवा दशरथ पिता जहां कौशल्या जी मैया, भरत लखन रिपुहन भले भैया. जहां राम-राम रटें, जहां राम-राम रटें कोयल और कउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवां. सीता महारानी जहां रामचंद्र राजा, हनुमान परिहर वैष्णव समाजा.'रामभद्राचार्य' के... हाय! 'रामभद्राचार्य' के हे ठाउंआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवां. त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवां, बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवां.'

यह भी पढ़ें: राजन जी महाराज का नया भजन 'अवध सइयां मोरी छोड़ो न बहियां' मन मोह लेगा

'त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नउआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गउवां' का अर्थ है, तीनों लोक आकाश, पाताल और धरती में जिसका नाम प्रसिद्ध है, ऐसी अयोध्या नगरी और श्री रघुनाथ जी का यह गांव बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता है. बता दें कि इस भजन को अपलोड हुए 1 साल से अधिक हो चुका है और अब तक इसे 11 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

rajan ji maharaj bhajanRajan Ji Maharaj

rajan ji maharaj bhajan
'त्रिभुवन विदिता अवध जेकर नउआ': राजन जी महाराज का ये भजन फैंस को भाया
