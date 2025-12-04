'तुम्हीं ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है', राजन जी महाराज का ये सुंदर भजन मोह लेगा आपका मन

Rajan Jee Maharaj Bhajan: मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज बेहद सुंदर भजन सुनाते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग देखते भी है. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.41 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन अपलोड हुए हैं, उनमें से एक का जिक्र नीचे खबर में किया गया है. जिसका नाम है मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है.

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं 'मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दे दिया है, तेरा शुक्रिया है. ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है. मुसीबत में तुमने ही मदद की है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है. तुम्हीं ने अदा की मुझे जिंदगानी, तेरी महिमा फिर भी मैंने न जानी. तुम्हीं ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है. प्रभु मेरा भूल जाना, प्रभु तेरा ना भुलाना. तेरी इस कृपा का कहां है ठिकाना. तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है. मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है.'

उनके इस भजन को 14 दिन पहले उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल (Pujya Rajan Jee) पर अपलोड किया गया है. इस वीडियो को अब तक 27 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं. वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट भी किया है. एक ने कमेंट कर लिखा- मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, दीजिए बहुत सुंदर भजन. वही, एक अन्य ने लिखा- आपका ये भजन सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया और मेरी आंखें नम हो गई. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. लेकिन मूल रूप से उनका परिवार बिहार के सिवान जिले से ताल्कुल रखता है.