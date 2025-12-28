'जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में', राजन जी महाराज का ये भजन आपका मन मोह लेगा

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के भजन और कथा भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है. जब भी उनकी सभा का आयोजन होता है भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. राजन जी महाराज जितने प्यार से भजन और कथा सुनाते हैं, भक्तों को वो बहुत पसंद आते हैं. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन और कथा अपलोड है. उनमें से एक वायरल भजन है, 'जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में'. इस वीडियो को राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर 2 साल पहले अपलोड किया गया था और खबर लिखे जाने तक इसे 7.8 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

राजन जी महाराज का भजन

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में. लगन कैसे लगाना है, साधक कहता है... तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे, काहे को तू घबराता है ये तो प्रभु का खेल रे. जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में. काहे को तू भूल के बैठा, भज ले सीता-राम रे. मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे. जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में. सोचिएगा... इस दुनिया में कौन बनाए सब के बिगड़े काम रे, अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे. जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में. जिसने राम नाम गुण गाया लगे न दुख की छाया रे, राम नाम दुख सुख का साथी जोड़ इसी से नाता रे. जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में.'

भजन पर श्रद्धालुओं का रिएक्शन

इस भजन पर श्रद्धालुओं ने रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'मेरी ढाई साल की बिटिया है इस भजन को आपकी आवाज सुनती है फिर वह भी गाती है तो बहुत आनंद आता है.' वही एक अन्य ने लिखा, 'जिसके भीतर में भगवान की भक्ति है और अगर वो आपको सुनेगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो आपका ही हो जाएगा.' बता दें कि यूट्यूब पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है.