Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3055890
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

'जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में', राजन जी महाराज का ये भजन आपका मन मोह लेगा

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज का ये भजन 'जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में' श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है. ये भजन राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 28, 2025, 07:03 AM IST

Trending Photos

'जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में', राजन जी महाराज का ये भजन आपका मन मोह लेगा (इमेज क्रेडिट- राजन जी महाराज यूट्यूब)
'जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में', राजन जी महाराज का ये भजन आपका मन मोह लेगा (इमेज क्रेडिट- राजन जी महाराज यूट्यूब)

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के भजन और कथा भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है. जब भी उनकी सभा का आयोजन होता है भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है. राजन जी महाराज जितने प्यार से भजन और कथा सुनाते हैं, भक्तों को वो बहुत पसंद आते हैं. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन और कथा अपलोड है. उनमें से एक वायरल भजन है, 'जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में'. इस वीडियो को राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर 2 साल पहले अपलोड किया गया था और खबर लिखे जाने तक इसे 7.8 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

राजन जी महाराज का भजन
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में. लगन कैसे लगाना है, साधक कहता है... तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे, काहे को तू घबराता है ये तो प्रभु का खेल रे. जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में. काहे को तू भूल के बैठा, भज ले सीता-राम रे. मन में अपने राम बसा ले, पहुंच जाएगा धाम रे. जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में. सोचिएगा... इस दुनिया में कौन बनाए सब के बिगड़े काम रे, अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे. जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में. जिसने राम नाम गुण गाया लगे न दुख की छाया रे, राम नाम दुख सुख का साथी जोड़ इसी से नाता रे.  जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में.'

यह भी पढ़ें: 'बइठल रोवेली गुजरिया हो...', राजन जी महाराज के इस भजन का क्या है अर्थ? यहां जानें

Add Zee News as a Preferred Source

भजन पर श्रद्धालुओं का रिएक्शन
इस भजन पर श्रद्धालुओं ने रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'मेरी ढाई साल की बिटिया है इस भजन को आपकी आवाज सुनती है फिर वह भी गाती है तो बहुत आनंद आता है.' वही एक अन्य ने लिखा, 'जिसके भीतर में भगवान की भक्ति है और अगर वो आपको सुनेगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो आपका ही हो जाएगा.' बता दें कि यूट्यूब पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है.

TAGS

Rajan Ji MaharajRajan Ji Maharaj devotional bhajan

Trending news

Rajan Ji Maharaj
'जिसकी लागी रे लगन भगवान में...', राजन जी महाराज का ये भजन मन मोह लेगा
Bihar Weather
Bihar Weather: नए साल में भी बिहार वालों पर कहर बरपाएगा ठंड, नहीं मिलने वाली राहत
Bihar politics
राम कृपाल यादव के दावे से राजद में उबाल, राहुल कुमार ने 25 विधायकों के संपर्क के दाव
Dilip Jaiswal
बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी! उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने की ये घोषणा
Godda news
गोड्डा में ECL डंपिंग यार्ड में अंधाधुंध फायरिंग, डोजर फूंकने की कोशिश
Shreyasi Singh
श्रेयसी सिंह ने तेजस्वी पर कसा तंज, बोलीं- जमीन से नहीं जुड़ेंगे तो चुनाव जीतना कठिन
Deputy CM vijay sinha
आपकी भी जमीन का हुआ है मौखिक बंटवारा, तो डिप्टी CM विजय सिन्हा का ये बयान जरूर जानें
Bagaha News
न जच्चा बची...न बच्चा, बगहा में डॉक्टर की लापरवाही से महिला की मौत
Dhanbad News
धनबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, उजड़ गया परिवार, मां बेटा पोती की मौत
Munger News
शराब तस्कर को गिरफ्तार करने गई क्यूआरटी टीम पर हमला, मोबाइल और पिस्टल छीना