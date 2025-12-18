'शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा', राजन जी महाराज ने बताया हर-हर महादेव कहने से क्या लाभ

Rajan Jee Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज बहुत सुंदर भजन सुनाते हैं. राजन जी महाराज के कई भजन उनके यूट्यूब चैनल Pujya Rajan Jee पर अपलोड है. उन्हीं में से एक है, बाबा तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा. राजन जी महाराज ने अपनी मधुर आवाज में इस भजन को सुनाया है. इस भजन के वीडियो को राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर तीन साल पहले अपलोड किया गया है. अब तक इस वीडियो को 26 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

'बाबा तेरी जटा में बहती है गंग धारा'

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'बाबा तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा. बाबा तेरी जटा में बहती है गंग धारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा. काली घटा के अंदर जीबी दामिनी उजाला. गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे. बाबा, डमरू निनाद बाजे, गर में त्रिशुल धारा. शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा. मृग चरमबसन धारी, वृष राज पर सवारी. आपको निज भक्त दुख हारी, कैलाश में भी हारा. शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा. त्रृग तीन तेज राशि, कटि बंध नाथ फांसी, मैया है संग दासी, सब विश्व के आधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा. एक बार शिव नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे. हर-हर महादेव, हर-हर महादेव, हर-हर महादेव, हर-हर महादेव, हर-हर महादेव, हर-हर महादेव, हर-हर महादेव, हर-हर महादेव हर नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष टारे, ब्रह्मानंदर नंद ना विषारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंग धारा. बाबा तेरी जटा में बहती है गंग धारा.'

सुबह-शाम सुनें राजन जी महाराज का भजन

इस भजन के कैप्शन में लिखा हुआ है, 'शंकर तेरी जटा में '. इस भजन को सुनकर आपको काफी अच्छा लगेगा. यदि आप किसी बात से परेशान है या शांति चाहते हैं तो इस भजन को सुन सकते हैं. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.41 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है.

