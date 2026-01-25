'आएगा जब रे बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा', राजन जी महाराज ने भजन के जरिए समझाया जीवन का अंतिम सत्य!

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के भजन और कथा को श्रद्धालु सुनना काफी पसंद करते हैं. यूट्यूब से लेकर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. रोजाना उनके चैनल पर भजन और कथा के वीडियो अपलोड होते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक नया भजन अपलोड हुआ है, जिसका नाम है, 'आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा'.

राजन जी महाराज का सुंदर भजन

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा. नाम हरि का साथ जाएगा और ना कुछ तू ले पाएगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा. हाथ में तेरे जीवन की बाजी, हाथ में तेरे जीवन की बाजी. प्रेम से कर ले तू हरि को राजी, प्रेम से कर ले तू हरि को राजी. आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा. अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी. भक्ति मिले मीरा के जैसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी. आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा. सुमिरन हरि की सांची कमाई, सुमिरन हरि की असली कमाई. झूठे जग की सब है सगाई, झूठे जग की सब है सगाई, आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा.'

राजन जी महाराज का ये भजन 12 घंटे पहले ही उनके चैनल पूज्य राजन जी ऑफिशियल (Pujya Rajan Ji Official)पर अपलोड हुआ है. इस वीडियो को अब तक 2170 से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. भजन पर फैंस ने अच्छा रिएक्शन भी दिया है. बता दें कि राजन जी महाराज का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार सिवान जिले से हैं. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है.