Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3085420
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

'आएगा जब रे बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा', राजन जी महाराज ने भजन के जरिए समझाया जीवन का अंतिम सत्य!

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक नया भजन अपलोड हुआ है, जिसका नाम है, 'आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा'. ये भजन उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:08 AM IST

Trending Photos

'आएगा जब रे बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा', राजन जी महाराज ने भजन के जरिए समझाया जीवन का अंतिम सत्य! (इमेज क्रेडिट- राजन जी महाराज यूट्यूब)
'आएगा जब रे बुलावा छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा', राजन जी महाराज ने भजन के जरिए समझाया जीवन का अंतिम सत्य! (इमेज क्रेडिट- राजन जी महाराज यूट्यूब)

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के भजन और कथा को श्रद्धालु सुनना काफी पसंद करते हैं. यूट्यूब से लेकर अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. रोजाना उनके चैनल पर भजन और कथा के वीडियो अपलोड होते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक नया भजन अपलोड हुआ है, जिसका नाम है, 'आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा'. 

राजन जी महाराज का सुंदर भजन
भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा. नाम हरि का साथ जाएगा और ना कुछ तू ले पाएगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा. हाथ में तेरे जीवन की बाजी, हाथ में तेरे जीवन की बाजी. प्रेम से कर ले तू हरि को राजी, प्रेम से कर ले तू हरि को राजी. आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा. अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी, अर्जी कर तू प्रभु से ऐसी. भक्ति मिले मीरा के जैसी, भक्ति मिले मीरा के जैसी. आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा. सुमिरन हरि की सांची कमाई, सुमिरन हरि की असली कमाई. झूठे जग की सब है सगाई, झूठे जग की सब है सगाई, आएगा जब रे बुलावा हरि का छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा.'

यह भी पढ़ें: बाबा धाम में शुरू हुई शिव-पार्वती विवाह की रस्में, बसंत पंचमी पर विशेष तिलकोत्सव

Add Zee News as a Preferred Source

राजन जी महाराज का ये भजन 12 घंटे पहले ही उनके चैनल पूज्य राजन जी ऑफिशियल (Pujya Rajan Ji Official)पर अपलोड हुआ है. इस वीडियो को अब तक 2170 से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. भजन पर फैंस ने अच्छा रिएक्शन भी दिया है. बता दें कि राजन जी महाराज का जन्म कोलकाता में हुआ था, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार सिवान जिले से हैं. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है.

TAGS

Rajan Ji Maharajrajan ji maharaj bhajan

Trending news

Rohini Acharya
'लालूवाद को तहस-नहस करने का मिला है टास्क...', तेजस्वी की ताजपोशी पर रोहिणी का वार
Lalu Yadav
RJD में अबतक सिर्फ एक बार ही बना कार्यकारी अध्यक्ष, लालू को ही चुनौती देने लगा था
Tejashwi Yadav
RJD में क्या होगी 'तेजस्वी युग' की शुरुआत? राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज
Nalanda News
गया की नाबालिग छात्रा का नालंदा में गैंगरेप, 3 महीनों की जान-पहचान में हो गया कांड
Patna NEET Student Death Case
NEET छात्रा मौत मामला: दो थाना प्रभारी सस्पेंड, अंडर गारमेंट्स में मिला 'मेल स्पर्म'
Darbhanga News
सिंहवाड़ा में विवाहिता की संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप
Begusarai News
बेगूसराय में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, बूढ़ी गंडक नदी में डूबे दो युवक
Tejashwi Yadav
जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर तेजस्वी यादव का हुंकार, कहा-अधूरा है सपना...
Bagaha News
Bagaha News: गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार का हरिनगर दौरा, चीनी मिल की व्यवस्थाओं क
Jehanabad news
जहानाबाद में नशे के कारोबार का विरोध करने पर मारपीट, युवक ने खुद को किया लहूलुहान