'मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका', रावण का जिक्र कर राजन जी महाराज ने दी जीवन की अद्भुत सीख

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के भजन को श्रद्धालु बड़े प्यार से सुनते हैं. यूट्यूब से लेकर फेसबुक तक उन्हें बड़ी संख्या में लोग देखना पसंद करते हैं, साथ ही उनकी सभा में भी जाते हैं. राजन जी महाराज के वायरल भजन में से एक 'जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा' है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:13 AM IST

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज के भजन और कथा को भक्त सुनना काफी पसंद करते हैं. जब भी उनकी सभा का आयोजन होता भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. राजन जी महाराज जितने प्यार से भजन और कथा सुनाते हैं, भक्त उतने ही प्यार से सुनते भी है. उनके भजन को सुनकर मन को शांति मिलती है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन और कथा अपलोड है. उनमें से एक वायरल भजन है, 'जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा'. इस वीडियो को राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर 6 साल पहले अपलोड किया गया था और खबर लिखे जाने तक इसे 5.3 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

'जिंदगी एक किराए का घर है'
भजन सुनाते हुए राजन जी महारज कहते हैं, 'जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा. जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा. मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा. जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा. मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूंक दी पल में सोने की लंका, कर गई मौत रावण का फंका, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा. जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा. रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा. रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा. पांव फूलों पे रखने से पहले, तुझको कांटों पर चलना पड़ेगा. जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा. ये जवानी है दो दिन का सपना, ढूंढ ले राम तू जल्द अपना. ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा. जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा. ये तस्वुर ये जोश और जवानी, चंद लम्हों की है कहानी. एजी आज शाम तक देख लेना,  चढ़ते सूरज को ढलना पड़ेगा. जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा.'

भजन पर श्रद्धालुओं का रिएक्शन
इस भजन पर श्रद्धालुओं ने रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'महराज जी आप के एक एक शब्द अमृत समान है साक्षात मां सरस्वती की कृपा है आपपर.' वही एक अन्य ने लिखा, 'महाराज जी, जिसके भीतर में भगवान की भक्ति है और अगर वो आपको सुनेगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो आपका ही हो जाएगा अर्थात वो सिर्फ आपको ही सुनना चाहेगा.' बता दें कि यूट्यूब पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक नया भजन अपलोड किया गया है, जिसका नाम है रामहि केवल प्रेम पियारा. 10 घंटे में इस भजन को 4 हजार से अधिक लोग देख चुके हैं.

