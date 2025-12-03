'बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला दीजिए', राजन जी महाराज का ये भजन छू लेगा आपका दिल

Rajan Jee Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज ने एक बेहद ही सुंदर भजन सुनाया है. जिसका नाम है बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला दीजिए. इस भजन को उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है.
Rajan Jee Maharaj Bhajan: मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज के भजन को सभी सुनना बेहद पसंद करते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.41 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन अपलोड हुए हैं, उनमें से एक का जिक्र नीचे खबर में किया गया है.
राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही सुंदर भजन अपलोड किया गया है. जिसमें राजन जी महाराज राम भगवान लक्ष्मण जी और केवट का जिक्र कर भजन सुना रहे हैं. राजन जी महाराज भजन सुनाते हैं- बात छोटी है सिर को हिला दीजिए. पांव अपना प्रभु जी धुला दीजिए. बात छोटी है सिर को हिला दीजिए. हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, आप मालिक है सब कुछ भूला दीजिए. बात छोटी है सिर को हिला दीजिए. गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए. बात छोटी है सिर को हिला दीजिए. चाह दोनों की है तेरी किस बात की, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए. बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला दीजिए.
उनके इस भजन को आज ही 11 दिन पहले उनके ऑफिशियल यूट्यूब पर अपलोड किया गया है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट भी किया है. एक ने कमेंट कर लिखा- जय सीताराम जय सीताराम जय हनुमान बात छोटी सी है सर को दिला दीजिए बहुत सुंदर भजन. वही, एक अन्य ने लिखा- आपका ये भजन सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया और मेरी आँखें नम हो गई. बता दें कि राजन जी महाराज का घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार बिहार के सिवान जिले से हैं.