Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3027529
Zee Bihar JharkhandBihar Religion

'बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला दीजिए', राजन जी महाराज का ये भजन छू लेगा आपका दिल

Rajan Jee Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज ने एक बेहद ही सुंदर भजन सुनाया है. जिसका नाम है बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला दीजिए. इस भजन को उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Dec 03, 2025, 03:22 PM IST

Trending Photos

'बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला दीजिए', राजन जी महाराज का ये भजन छू लेगा आपका दिल
'बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला दीजिए', राजन जी महाराज का ये भजन छू लेगा आपका दिल

Rajan Jee Maharaj Bhajan: मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज के भजन को सभी सुनना बेहद पसंद करते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजन जी महाराज को बड़ी संख्या में लोग फॉलो करते हैं. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.41 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5  मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन अपलोड हुए हैं, उनमें से एक का जिक्र नीचे खबर में किया गया है.

यह भी पढ़ें: 'हरे राम हरे-हरे बोल भैया घरे-घरे', राजन जी महाराज ने सुनाया ऐसा भजन कि झूम उठे भक्त

राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक बहुत ही सुंदर भजन अपलोड किया गया है. जिसमें राजन जी महाराज राम भगवान लक्ष्मण जी और केवट का जिक्र कर भजन सुना रहे हैं. राजन जी महाराज भजन सुनाते हैं- बात छोटी है सिर को हिला दीजिए. पांव अपना प्रभु जी धुला दीजिए. बात छोटी है सिर को हिला दीजिए. हम है अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, आप मालिक है सब कुछ भूला दीजिए. बात छोटी है सिर को हिला दीजिए. गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए. बात छोटी है सिर को हिला दीजिए. चाह दोनों की है तेरी किस बात की, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए. बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला दीजिए. 

Add Zee News as a Preferred Source

उनके इस भजन को आज ही 11 दिन पहले उनके ऑफिशियल यूट्यूब पर अपलोड किया गया है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट भी किया है. एक ने कमेंट कर लिखा- जय सीताराम जय सीताराम जय हनुमान बात छोटी सी है सर को दिला दीजिए बहुत सुंदर भजन. वही, एक अन्य ने लिखा- आपका ये भजन सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया और मेरी आँखें नम हो गई. बता दें कि राजन जी महाराज का घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था, लेकिन मूल रूप से उनका परिवार बिहार के सिवान जिले से हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rajan Ji MaharajRajan Jee Maharaj Bhajan

Trending news

Ritesh Pandey
बिहार चुनाव में बुरी तरह फ्लॉप हो गया ये भोजपुरी स्टार, लेकिन करोड़ों के हैं मालिक
CM nitish kumar
सीएम नीतीश करीबी नरेंद्र नारायण यादव होंगे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष
Bihar News
बिहार में 20 वर्षों का विकास महज शुरुआत, अगले 5 साल में क्रांति: आरिफ मोहम्मद खान
Bihar school calender
तीज और जिउतिया के दिन बंद रहेंगे स्कूल, सरकार ने जारी किया नए साल के लिए कैलेंडर
Bihar News
पिता की हत्या की बदला लेने की सनक में साइको किलर बन बैठा अविनाश, मर्डर के बाद फिर...
Araria News
पहले हेलमेट उतरवाया, फिर माथे में मार दी गोली, स्कूटी से स्कूल जा रही टीचर की हत्या
CSBC Bihar Constable Admit Card Out
जारी हो गया ड्राइवर कांस्टेबल एडमिट कार्ड, तुरंत डाउनलोड कीजिए
Bhojpuri news
त्रिशा कर मधु को क्यों सर्च कर रहे लोग? आखिर क्या है 100 MMS वीडियो का मामला?
avinash srivastava
गूगल पर सर्च करो! पता चल जाएगा कौन है अविनाश श्रीवास्तव, जिसने 20 लोगों को मार डाला?
Dr Rajendra Prasad Jayanti
भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर राष्ट्र ने किया नमन