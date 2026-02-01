Advertisement
Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज का नया भजन 'अवध सइयां मोरी छोड़ो न बहियां' मन मोह लेगा, भक्ति में डूबे श्रद्धालु

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो अपलोड हुआ है, जिसका नाम है 'अवध सइयां मोरी छोड़ो न बहियां'. ये भजन श्रद्धालुओं को काफी पसंद आ रहा है.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Feb 01, 2026, 06:20 AM IST

Rajan Ji Maharaj Bhajan: राजन जी महाराज का नया भजन 'अवध सइयां मोरी छोड़ो न बहियां' मन मोह लेगा, भक्ति में डूबे श्रद्धालु
Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज आज श्रद्धालुओं के दिलों में अपनी जगह बना चुके हैं. उनके भजन और कथा को भक्त काफी पसंद करते हैं. राजन जी महाराज के यू्ट्यूब चैनल पर बड़ी संख्या में लोग उन्हें फॉलो करते हैं. फिलहाल उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हुआ 'अवध सइयां मोरी छोड़ो न बहियां' भजन दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है.

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'अवध सइयां मोरी छोड़ो न बहियां, सिया के सइयां मोरी छोड़ो न बहियां, छोड़ो न बहियां, मोरी छोड़ो न बहियां. भवसागर में वही जात है अब तो ना, अब तो ना धरो बहियां, अवध सइयां मोरी छोड़ो न बहियां. तुम जानत सब अवगुण मेरो, प्रभु जानत सब अवगुण मेरो. तुमसे नाथा. तुमसे नाथा छिपो नैया, मोरी छोड़ो न बहियां, अवध सइयां मोरी छोड़ो न बहियां. ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा. विप्रह्न दाना, दियो नईया मोरी छोड़ो न बहियां. अवध सइयां मोरी छोड़ो न बहियां. सिया के सईया मोरी छोड़ो न बहियां. वृषभान कुंवरी चरणन की चेरी, वृषभान कुमारी चरणन की चेरी. मैं तो नाथा, मैं तो नाथा, मैं तो ना पढूं पइयां मोरी छोड़ो न बहियां, अवध सइयां मोरी छोड़ो न बहियां. सिया के सइयां मोरी छोड़ो न बहियां.'

छोड़ो न बहियां पंक्ति का अर्थ है- 'मेरा हाथ मत छोड़ना'. भक्त संसार रूपी सागर (भवसागर) की लहरों से डरा हुआ है और उसे विश्वास है कि यदि प्रभु ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो वह डूबने से बच जाएगा. ये भजन शनिवार (31 जनवरी) को अपलोड किया गया है. अब तक इस वीडियो को 3.8 से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. बता दें कि राजन जी महाराज कोलकाता में एक ब्राह्मण परिवार से हैं. लेकिन उनकी जड़ें बिहार के सीवान जिले से जुड़ी हुई है. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है.

