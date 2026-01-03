'बबुआ हमार GM होइहें, ना ना इत DM होइहें हो', राजन जी महाराज ने गाया सोहर गीत, पंचायत सीरीज से हुआ था वायरल

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज के भजन और कथा को भक्त काफी पसंद करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.49 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल पर भजन से लेकर कथा तक के वीडियो शेयर करते हैं. उनके यूट्यब चैनल पर 11 दिन पहले एक वीडियो अपलोड हुआ है, जिसका नाम है 'बबुआ हमर DM होईहे ,बबुआ हमर PM होईहे', जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है. मनोज तिवारी की आवाज में ये गाना काफी वायरल है. इस गाने को पंचायत सिरीज में भी जगह मिली, जिससे ये गाना और वायरल हुआ. इस गाने को अब तक 49 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. बता दें कि यह एक पारंपरिक सोहर गीत है, जो अक्सर भोजपुरी स्टेज शो में सुनने को मिलता है.

राजन जी महाराज ने गाया ये गीत

राजन जी महाराज गाते हैं, 'अरे अइसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नू हो. ए राजा जी, ए राजा जी एकरे त रहल ह जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो. अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होइए, ना ना इत डीएम होइहें हो. ए राजा जी हिंद के सितारा इत सीएम ना त ओहूसे ऊपरे डीएम होइहें हो. अरे कहल हमार सेंट परसेंट होइहें, इ बेस्ट स्टूडेंट होइहें हो. ए राजा जी, ए राजा जी सबका से बेसी ब्रिलिएंट होइहें भारत के प्रेसिडेंट होइहें हो. अरे होइहें वाइस चासंलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदर यूनिवर्सिटी के ए राजा जी होम सेकेट्री गोवरमेंट के त हिरा अपनी मिट्टी के नू हो. अरे बबुआ हमार महाराज होइहो, राजाधिराज होइहें हो, ए राजा जी, ए राजा जी रतन में हिरा पुखराज होइहें, सिरवा के ताज होइहें हो. अरे मुनि बाबा अइसन बबुआ ज्ञानी होइहेंं, राजाजी अइसन दानी होइहें, ए राजा जी, ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी होइहें, बापे जइसन खानदानी होइहें हो.'

गाने पर यूजर्स ने दिया रिएक्शन

इस गाने पर फैंस ने मजेदार रिएक्शन दिए हैं. एक ने कमेंट कर लिखा, 'वाह क्या गाना है मजा आ गया'. वही, एक अन्य ने लिखा, 'राजन जी महाराज आपने क्या गीत गाया है, सुनकर बड़ा अच्छा लगा'. बता दें कि राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई ऐसे भजन है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: नवादा में नशे का बड़ा खेल बेनकाब! बिहार-झारखंड सीमा पर करोड़ों की कोडीन सिरप जब्त