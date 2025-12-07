'अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो...', राजन जी महाराज के इस भजन को सुनकर पत्थर भी पिघल जाएंगे!

Rajan Jee Maharaj Bhajan: 'अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे' भजन तो आपने जरूर सुना होगा. इस भजन को मशहूर कथावाचक राजन जी महाराज ने सुनाया है, जो उनके यू्ट्यूब चैनल पर अपलोड है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजन जी महाराज के भजन को बड़ी संख्या में लोग देखते हैं. यूट्यूब (Pujya Rajan Jee) पर राजन जी महाराज के 4.42 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4.4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1.5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई सारे भजन अपलोड हुए हैं, उनमें से एक सबसे वायरल भजन तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी है.

इस भजन को राजन जी महाराज सुनाते हुए गाते हैं, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे. पथितों को पावन है करते कृपा निधि कि पाप है इस सुयस के सहारे. अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे. हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो कहीं का अजामिल को पल भर में पारे. अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे. ये माना अधम है, अपावन कुटिल है. सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे. अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे. मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से. इसे शुद्ध करने में राजेश हारे. अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे.

उनके इस भजन को 6 साल पहले उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल Pujya Rajan Jee पर अपलोड किया गया है. इस वीडियो को अब तक 62 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. ये भजन भी राजन जी महाराज के वायरल भजन में से एक है. वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट भी किया है. एक ने कमेंट कर लिखा- साक्षात् सरस्वती का वास है आपके कंठ में. महाराज जी आपके भजन के बिना दिन गुज़रता नही मेरा. अपने भगतों को ऐसे ही सम्होहित करते रहे. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. लेकिन मूल रूप से उनका परिवार बिहार के सीवान जिले से ताल्कुल रखता है.

