Rajan Ji Maharaj Bhajan: एक बार सुन लेंगे तो बार-बार सुनेंगे, राजन जी महाराज के ये Viral भजन

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज के भजन और कथा को श्रद्धालु बहुत पसंद करते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4,45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है, वे अपने चैनल (Pujya Rajan Jee) पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. फेसबुक (Pujya Rajan Jee) पर 4,4 लाख फ़ॉलोअर्स, इंस्टाग्राम (pujya_rajan_jee) पर 1,5 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स है. साथ ही एक और Pujya Rajan Ji Official नाम से चैनल पर है, इस पर भी भजन और कथा के वीडियो अपलोड होते हैं. राजन जी महाराज के कई भजन वायरल है, उन्हीं में से कुछ का जिक्र हम नीचे कर रहे हैं. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है, उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सिवान जिले से ताल्लुकात रखता है. राजन जी महाराज के कुछ भजन को जिक्र नीचे हम अपनी खबर में कर रहे हैं.

'भज ले प्राणी, रे अज्ञानी'

'भज ले प्राणी, रे अज्ञानी, ये दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है. झूठी काया, झूठी माया क्यों चक्कर में आया, इसी से अटक रहा है. भज ले प्राणी, रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है. नर तन मिला है तुझे, खो क्यों रहा है इस खेल में. कंचन सी काया तेरी, उलझी है विष योग्य मेल में. सुत और तारा, वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा. कहां से भटक रहा है. भज ले प्राणी, रे अज्ञानी, ये दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है. भूला फिरे क्यों करें बंदे धन और वन के उमंग में, माता-पिता और बंधु कोई चले न तेरे संग में. मैं और मेरा तू और तेरा है माया का फेरा इसी में फटक रहा है. भज ले प्राणी, रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है. दुनिया अनेक भ्रमी प्रभु की कृपा से नर तन पाया है, झूठे जगत में फंस के हरी से न प्रेम बढ़ाया है, गीता गाए वेद बताए, गुरु बिना ज्ञान न आए, कहा तू भटक रहा है, भज ले प्राणी, रे अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है.'

'एकरे त रहल ह जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो'

'अरे अइसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नू हो, ए राजा जी, ए राजा जी एकरे त रहल ह जरूरत मुहूरत खूबसूरत हो. अरे हमरा बुझाता बबुआ जीएम होइए, ना ना इत डीएम होइहें हो, ए राजा जी हिंद के सितारा इत सीएम ना त ओहूसे ऊपरे डीएम होइहें हो. अरे कहल हमार सेंट परसेंट होइहें, इ बेस्ट स्टूडेंट होइहें हो. ए राजा जी, ए राजा जी सबका से बेसी ब्रिलिएंट होइहें भारत के प्रेसिडेंट होइहें हो. अरे होइहें वाइस चासंलर यूनिवर्सिटी के मेयर लंदर यूनिवर्सिटी के ए राजा जी होम सेकेट्री गोवरमेंट के त हिरा अपनी मिट्टी के नू हो. अरे बबुआ हमार महाराज होइहो, राजाधिराज होइहें हो. ए राजा जी, ए राजा जी रतन में हिरा पुखराज होइहें सिरवा के ताज होइहें हो. अरे मुनि बाबा अइसन बबुआ ज्ञानी होइहें, राजाजी अइसन दानी होइहें, ए राजा जी, ए राजा जी अखिल भूमंडल राजधानी होइहें, बापे जइसन खानदानी होइहें हो.'

