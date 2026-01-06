Advertisement
सकट चौथ व्रत आज: 6 जनवरी को रात 8:35 बजे निकलेगा चंद्रमा, इन शुभ मुहूर्त में पूजा करने से मिलेगी सुख-समृद्धि

Sakat chauth 2026: आज 6 जनवरी 2026 को सकट चौथ (तिलकुटा चौथ) का व्रत श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है. इस वर्ष सर्वार्थ सिद्धि, प्रीति और आयुष्मान योग बनने से व्रत का महत्व दोगुना हो गया है. जानिए भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का सटीक समय और सकट चौथ व्रत की धार्मिक महिमा.

Written By  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 06, 2026, 03:29 PM IST

Sakat chauth 2026: माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर महिलाएं बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सकट चौथ का व्रत रखती है. 2026 में यह व्रत आज यानी 6 जनवरी को भारत के लगभग हर राज्य में मनाया जा रहा है. यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयुव और पति  की खुशहाली, सुख-समृद्धि और समग्र कल्याण के लिए किया जाता है. इसे तिलकुटा चौथ, संकष्टी चौथ या माघ कृष्ण चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन का महत्व धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत अधिक माना जाता है.

इस साल सकट चौथ पर तीन शुभ योग बन रहे हैं – सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग. ये योग व्रत की महत्ता को और बढ़ा रहे हैं और धार्मिक दृष्टि से इसे विशेष लाभकारी बना रहे हैं. सकट चौथ चतुर्थी तिथि में ही मनाया जाता है. यह तिथी आज 6 जनवरी सुबह 8.01 बजे से शुरू होकर कल सुबह 6.52 बजे तक रहेगी.

सकट चौथ का व्रत विशेष रूप से चंद्रमा और गणेश भागवान की पूजा होती है. महिलाएं दिनभर उपवास रखती हैं और शाम को चंद्र दर्शन व अर्घ्य देकर व्रत का पूरा करती हैं.चंद्र उदय का समय रात लगभग 8.35 बजे होगा. इसी समय व्रत पूर्ण माना जाएगा और घर में सुख-शांति, परिवार की खुशहाली और संतान की लंबी आयु की कामना की जाएगी.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूरे श्रद्धा और विधिपूर्वक रखा गया सकट चौथ का व्रत सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर परिवार में समृद्धि और खुशहाली लाता है. इस व्रत को रखने वाली महिलाएं दिनभर संयम और भक्ति में लिप्त रहती हैं, जिससे उनका मन और परिवार दोनों शांत और सशक्त बनते हैं.

ये भी पढ़ें: Chhath Puja: महाभारत की द्रौपदी से जुड़ा है समस्तीपुर के कमला घाट का इतिहास, जानें

 

