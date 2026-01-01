'मुट्ठी बांधे आया जग में फिर हाथ पसारे जाना है', भावुक कर देगा राजन जी महाराज का ये भजन, जरूर सुनें

Rajan Ji Maharaj Bhajan: कथावाचक राजन जी महाराज बड़े प्यार से अपने श्रद्धालुओं को भजन और कथा सुनाते हैं. यूट्यूब पर राजन जी महाराज के 4.45 से अधिक सब्सक्राइबर्स है. वे अपने चैनल पर भजन से लेकर कथा तक की वीडियो शेयर करते हैं. राजन जी महाराज का पूरा नाम राजन तिवारी है. उनका घर कोलकाता में है, जहां उनका जन्म हुआ था. मूल रूप से उनका परिवार सीवान जिले से ताल्लुकात रखता है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर कई ऐसे भजन है जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. राजन जी महाराज के यूट्यूब चैनल पर एक नया भजन अपलोड हुआ है, जिसका नाम है 'सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है.'

राजन जी महाराज ने सुनाया भावुक कर देने वाला भजन

भजन सुनाते हुए राजन जी महाराज कहते हैं, 'अरे किस धुन में बैठा बांवरे और तू किस मद में मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है. क्या लेकर आया था जग में फिर क्या लेकर जाएगा, तू क्या लेकर आया था जग में फिर क्या लेकर जाएगा? मुट्ठी बांधे आया जग में फिर हाथ पसारे जाना है, ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है. कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा. कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा. जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आना है. ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में नहीं आना है. कहे भीझु यती हरी राम जपो फिर ऐसा समय न आएगा. पाकर कंचन सी काया को फिर हाथ मिज पछताना है, ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है. किस धुन में बैठा बांवरे और तू किस मद में मस्ताना है, ओ सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर खाना है.'

भजन पर श्रद्धालुओं का रिएक्शन

26 दिसंबर को अपलोड हुए इस भजन को 10 हजार से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस भजन पर श्रद्धालुओं ने रिएक्शन भी दिया है. एक ने कमेंट कर लिखा, 'आपके भजन को सुनकर मन अंदर से तृप्त हो जाता है.' वही एक अन्य ने लिखा, 'जिसके भीतर में भगवान की भक्ति है और अगर वो आपको सुनेगा तो मेरा पूरा विश्वास है कि वो आपका ही हो जाएगा.'