Saraswati Puja 2026: 23 जनवरी को मनाई जाएगी बसंत पंचमी, जानिए पूजा का महत्व और पूरी सामग्री लिस्ट

Sarawati Puja 2026: इस वर्ष बसंत पंचमी का पर्व शुक्रवार, 23 जनवरी को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या की देवी मां सरस्वती की विधिवत पूजा-अर्चना की जाती है और इसी दिन मां सरस्वती का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है. मां सरस्वती को हंसवाहिनी और वीणावादिनी के रूप में पूजा जाता है. ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से उनकी आराधना करने से बुद्धि का विकास होता है और ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही शिक्षा, कला और संगीत के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त होती है. बिहार में सरस्वती पूजा का विशेष महत्व है, जहां स्कूलों, कॉलेजों, गांवों और मोहल्लों में जगह-जगह भव्य पूजा पंडाल सजाए जाते हैं और लोग पूरी आस्था के साथ मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करते हैं. इस दिन खासतौर पर विद्यार्थी, शिक्षक और कला से जुड़े लोग मां सरस्वती की आराधना करते हैं. ऐसे में सरस्वती पूजा को विधि-विधान से संपन्न करने के लिए आवश्यक पूजा सामग्री का होना बेहद जरूरी माना जाता है, इसलिए आइए जानते हैं कि मां सरस्वती की पूजा में किन-किन सामानों की जरूरत पड़ती है.

सरस्वती पूजा सामग्री लिस्ट

माता सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर

लकड़ी की चौकी

पीले रंग का कपड़ा

पीले रंग की साड़ी या चुनरी

जल के लिए कलश

पूजा की थाली

आम के पत्ते

पीले रंग के फूल

पीले रंग की फूल माला

अक्षत (चावल)

सिंदूर

हल्दी

सुपारी

धूप

दीप

घी

दीया और बाती

बूंदी

बूंदी के लड्डू

खीर (मां को भोग लगाने के लिए)

सेब, केला, बेर, अमरूद, संतरा, शकरकंदी

