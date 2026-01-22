Advertisement
पटना में सरस्वती पूजा की धूम, कोलकाता के खुशबूदार फूलों से महका बाजार... आर्टिफिशियल फूलों की भी जबरदस्त डिमांड

Saraswati Puja 2026: कल सरस्वती पूजा है, ऐसे में पटना का फूल मंडी कोलकाता से आए रंग-बिरंगे फूले से सज चुका है. विद्या की देवी सरस्वती को पीला रंग अत्यंत प्रिय है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 22, 2026, 10:09 AM IST

पटना में सरस्वती पूजा की धूम, कोलकाता के खुशबूदार फूलों से महका बाजार... आर्टिफिशियल फूलों की भी जबरदस्त डिमांड
पटना में सरस्वती पूजा की धूम, कोलकाता के खुशबूदार फूलों से महका बाजार... आर्टिफिशियल फूलों की भी जबरदस्त डिमांड (इमेज क्रेडिट- Google Gemini)

Saraswati Puja 2026: सरस्वती पूजा का त्योहार कल (23 जनवरी) मनाया जाएगा, जिसे लेकर बाजारों में फूलों की रंग-बिरंगी वैराइटी देखने को मिल रही है. सरस्वती पूजा को लेकर राजधानी पटना में फूल मंडी सज कर चुका है. पटना जंक्शन स्थित फूल मंडी में कोलकाता और अन्य प्रदेशों के फूलों की बिक्री खूब हो रही है. रंग-बिरंगे फूल जिसमें गेंदा चमेली गुलाब रजनीगंधा जैसे फूल शामिल है. वही आर्टिफिशियल फूलों की मांग बाजार में खूब है. गेंदा फूल की माला ₹20 प्रति पीस से लेकर 30 रुपए प्रति पीस तक बिक रही है.

पंडाल सजाने के लिए फूलों की खरीदारी
गुलाब भी 15 से 20 रुपए प्रति पीस बाजार में उपलब्ध है. दुकानदारों का मानना है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार थोड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है. इसलिए कि अभी तक मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं है, ठंड की वजह से पौधे काले पड़ गए जिससे खरीद महंगी हुई है. जिसकी वजह से मार्केट में फूल थोड़े महंगे है और लोग कम खरीदारी कर रहे हैं.  वहीं ग्राहकों ने कहा कि यहां हर वैरायटी के फूल उपलब्ध होते हैं. कल सरस्वती पूजा है तो हम लोग पंडाल सजाने के लिए फूलों की खरीदारी कर रहे हैं.

सरस्वती पूजा शुभ मुहूर्त
बता दें कि स्कूलों में सुबह सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है. बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक रहेगा. यह समय स्वयं सिद्ध मुहूर्त है, जिसमें पूजा करना अत्यंत फलदायी माना जाता है. शुक्रवार (23 जनवरी) को ब्रह्म मुहूर्त 5 बजकर 26 मिनट से 6 बजकर 20 मिनट तक, अभिजीत मुहूर्त 12 बजकर 12 मिनट से 12 बजकर 54 मिनट तक और विजय मुहूर्त 2 बजकर 20 मिनट से 3 बजकर 2 मिनट तक रहेगा.

रिपोर्ट: सनी कुमार

यह भी पढ़ें: Saraswati Puja 2026: पीले या सफेद कपड़े पहनना क्यों है जरूरी? जानें पूजा का मुहूर्त

